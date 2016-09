Gaudiano, sus cien días

Jacinto López Cruz

jaclop62@hotmail.com

Al agradecer el respaldo del gobernador Arturo Núñez para realizar un trabajo en conjunto a favor de los habitantes de Centro, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa precisó que su gobierno está enfocado a mostrar el rostro de un municipio más integrado y más incluyente, caminando cada rincón, llevando respuesta y la acción solidaria como parte para cumplirle a la ciudadanía.

Durante el evento de sus cien días de gobierno municipal que se realizó en el salón Villahermosa del parque “Tomás Garrido Canabal” que estuvo lleno a su máxima capacidad, en donde estuvo acompañado de su esposa Ximena Martel, de los integrantes del cabildo, de los funcionarios municipales, de delegados municipales, teniendo como testigo de honor al gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez y su esposa Martha Lilia López Aguilera de Núñez, Gerardo Gaudiano Rovirosa precisó que “cien días atrás, al rendir protesta como presidente municipal de Centro establecí un compromiso directo y sincero de aportar mi mejor esfuerzo y capacidad al servicio de la gente; a quince semanas de compartir juntos el sentimiento de que Centro Somos Todos, me presento ante ustedes a rendir cuentas de lo que entre todos hemos construido para el desarrollo y bienestar de este municipio. Porque para quienes aquí vivimos y para quienes llegan a radicarse con la intención de convertir en realidades sus proyectos personales y sueños, solo puede existir una sola meta, una sola aspiración, que es construir juntos para transformar los anhelos de sus familias, en hechos”.

“Esta primera etapa de mi gobierno ha sido intensa, abundante en retos, en amplias necesidades y demandas, desde el primer minuto de nuestra administración, abrimos a la comunidad las puertas oxidadas de un edificio que las tuvo cerradas por más de diez años; no podíamos permitir que los ciudadanos de Centro, fueran recibidos por la puerta de atrás en su propia casa”, en Palacio Municipal” precisó Gaudiano.

Gerardo Gaudiano dejó en claro que no está dispuesto a perder ni un minuto de su administración municipal, por lo que desde hace cien días en que llegó a la alcaldía se dedicó a caminar cada rincón del municipio de Centro para llevar una respuesta y una acción solidaria como parte de los compromisos contraídos con la población, de tal manera que también se han ofrecido por medio de “Centro en tu comunidad” los servicios en 38 comunidades, en muchas de ellas nunca había llegado la acción municipal.

Nueva imagen urbana con trabajos integrales que se realizan, mantenimiento de 500 calles en 79 colonias, reparación de más de mil 500 fugas de agua en la zona urbana y rural, trabajo en colaboración con la Iniciativa Privada para recobrar espacios públicos (parques), el fomento a la convivencia familiar con diversos espectáculos públicos, la bici ruta deportiva de los domingos, mejores instalaciones y espacios para la recreación y el deporte, becas para estudiantes, apoyos a los sectores productivos, con algunas de las acciones a corto plazo que se ha realizado en estos cien días de gobierno, pero viene más, porque hay proyectos a mediano y largo plazo que se tendrán que ejecutar durante el tiempo de esta administración municipal.

Gerardo Gaudiano Rovirosa también tuvo palabras de agradecimiento para su esposa, Ximena Martel, quien desde el DIF municipal se ha convertido en su mejor aliada, llevando apoyos a las diferentes comunidades, a quien le agradeció todo su apoyo y respaldo que le ha brindado desde la dependencia a su cargo; ambos están trabajando de la mano porque están conscientes de la gran responsabilidad que conlleva gobernar Centro, para cumplir con la población.

Por su parte, el gobernador Arturo Núñez Jiménez durante su intervención en este evento de los cien días, reconoció la labor efectuada en las primeras 15 semanas de gestión municipal del alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, a quien le ofreció todo su respaldo para sacar adelante los retos que enfrenta la jurisdicción que alberga a la capital del estado.

El mandatario estatal aprovechó el espacio y la concurrencia para volver a finar el posicionamiento de su gobierno en relación a la construcción del nuevo mercado “José María Pino Suárez”, del que no hay vuelta de hoja que se construirá, como también lo relacionado a la empresa UBER, de que no se le va a permitir que viole la ley, ya que dentro de la ley, todo, fuera de la ley nada, y del combate a la inseguridad que se realiza en el municipio de Centro, que es otra de las preocupaciones que tiene su gobierno, y que está actuando con firmeza en el combate a este flagelo.

Con firmeza el mandatario estatal sostuvo que en la construcción del nuevo mercado público que sustituirá al “José María Pino Suárez”, que tiene más de 50 años de antigüedad, los locatarios tienen plenas garantías de que sus derechos serán respetados y de ninguna manera serán desplazados, porque ese es un compromiso que ha asumido el ayuntamiento de Centro que es respaldado por su gobierno, hay y habrá pleno respeto a los derechos de los locatarios.

Sin embargo, el gobernador, también dejó muy claro que estos no pueden oponerse a una obra de beneficio colectivo, porque ese centro de abasto “no es de los locatarios”. “El mercado está al servicio de todos los habitantes de Tabasco”, pronunciamiento que levantó una verdadera ovación de toda la concurrencia.

Reiteró que la reconstrucción del mercado “Pino Suárez” es necesaria para todos, pero principalmente para los usuarios y el buen ambiente laboral de quienes allí desarrollan sus actividades comerciales; es una obra “que requiere en su conjunto Villahermosa para regenerar esa zona urbana que se ha ido deteriorando y degradando”.

Con este posicionamiento del gobernador de que los derechos de los locatarios del mercado “Pino Suárez” serán completamente respetados, si había alguna duda respecto a que si se construiría o no, queda completamente despejado, la construcción del mercado nuevo será una realidad, a pesar de algunas oposiciones ya que si las autoridades municipales o estatales quisieran actuar arcaicamente, no estuvieran consultando, no se estuvieran reuniendo con los locatarios, sino que simplemente actuarían en forma drástica, haciendo uso de la facultad legal que tiene el ayuntamiento de Centro de ser el propietario legal, retiraría las concesiones y pasaría a tomar en inmueble, pero como de lo que se trata es que los locatarios tengan un mejor centro de abasto a donde pueda llegar la población cómodamente a realizar sus compras no debe quedar lugar a dudas que los derechos de los locatarios serán respetados.

De la misma manera, el gobernador Arturo Núñez, ante la presencia de quienes asistieron a los cien días de gobierno municipal de Gerardo Gaudiano, aprovechó el foro para referirse a la polémica generada por la entrada de la nueva modalidad del transporte público en la capital del estado llamada UBER, que pasando por encima de la legalidad quiere a chaleco prestar un servicio como si Tabasco fuera una selva.

“Con la ley todo, contra la ley nada, en eso seré muy firme”, advirtió el gobernador, por lo que su gobierno no abdicará en su responsabilidad de aplicar las leyes vigentes, ya que la legislación estatal en materia de transporte sí regula la referida modalidad, por lo que, remarcó, que cualquier persona o empresa que quiera prestar el servicio en Tabasco “es bienvenido, pero tiene que respetar el marco jurídico”, porque lo mismo están exigiendo los gobiernos de Campeche y Zacatecas, donde este tipo de servicio comenzó a operar en la misma fecha que lo hizo en Villahermosa, a través del mismo consorcio y sin respetar la legalidad.

Arturo Núñez dijo que su gobierno está en toda la disposición de revisar el tema, “porque no sólo es esa empresa la interesada, también hay otros empresarios locales que quieren prestar el servicio buscando una adecuada armonía con los taxistas”, pero tienen que respetar el marco legal, porque Tabasco “no es una selva a la que se pueda llegar sin ningún tipo de registro ni control, y sin el pago de derechos o de algún otro impuesto, mientras que los otros prestadores de servicio sí tienen que pagar derechos y sí tienen que pagar impuestos”.

El tercer tema, el de la inseguridad que se vive en la capital del estado, también fue abordado por el gobernador Núñez, misma que se ubica dentro de los 50 municipios del país con mayor incidencia delictiva.

Dijo que en acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se incluyó a Centro, el único municipio del estado que aparece en ese diagnóstico, en un Programa Especial que concentrará labores de inteligencia, de orden jurídico, comunicación y operativos, adicionales a los cotidianos, para contrarrestar el fenómeno delincuencial, “tengan la garantía de que los tres órdenes de gobierno estamos revisando permanentemente las estrategias y operativos para ofrecer mayores resultados y dar certidumbre y tranquilidad a la población. La seguridad es la primera prioridad de mi gobierno”, remarcó.

En resumen, el gobernador Núñez ha sido claro, en estos tres rubros que en las últimas semanas ha estado muy presente entre la población, por lo que no hay lugar a dudas que el mercado público “Pino Suárez” se reconstruirá, de que no bajará la guardia su gobierno en la detención de las unidades de la empresa HUBER no porque se les niegue el derecho a operar, sino porque lo están haciendo fuera del marco legal, y en cuanto a la inseguridad ya se trabaja a marchas forzadas para dar resultados en un corto plazo para bajar los índices delictivos en el municipio de Centro.

Ojitos

La luna de miel que durante las pasadas elecciones extraordinarias de Centro, vivieron el dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández con el ex-candidato a la alcaldía de Centro, el ex-priista Evaristo Hernández Cruz, ya se acabó y ahorita han pasado a la etapa de la confrontación.

El anunció de Evaristo Hernández Cruz de conseguir un millón de amigos a favor de Andrés Manuel López Obrador para que se convierta en presidente de la República, pero sin afiliarse a Morena, ha sido el detonador para que el dirigente estatal se deslinde de las actividades que realiza Evaristo por lo que dará cuenta al INE y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco sobre estas acciones para que no vayan a culpar a Morena de estar violando las disposiciones legales.

Acusado en las elecciones ordinarias de ser un corrupto por el mismo Andrés Manuel López Obrador, Evaristo Hernández al no lograr de nueva cuenta la candidatura a la alcaldía de Centro por el PRI para contender en la elección extraordinaria de Centro, renuncia al PRI y se fue a apoyar al candidato de Morena, Octavio Romero, pero a pesar de su activismo político no logran el objetivo de ganar la alcaldía, aunque desplazan al tercer lugar al PRI.

Cuando todos creían que Evaristo y Adán caminarían de la mano en apoyo de AMLO para que sea presidente de la República, vino el rompimiento, que no es otra cosa que la descalificación de Adán en contra de Evaristo, quizás porque tuvo miedo de que el ex-priista le gane la plaza para ser candidato al gobierno estatal por Morena, que ya se asegura que es para Adán, pero como en política no hay nada escrito, AMLO puede cambiar de opinión y nombrar a otro candidato a la gubernatura.