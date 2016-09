Ofrece Yuri energético concierto

El cual dedicó a su público “ochentero”, mismo que pudo escuchar los éxitos que han consagrado a la intérprete en la escena pop nacional

Cancún, Quintana Roo

Notimex

La cantante mexicana Yuri ofreció un energético espectáculo en Cancún, el cual dedicó a su público “ochentero”, mismo que pudo escuchar los éxitos que han consagrado a la intérprete en la escena pop nacional.

Llamaradas, lluvia de confeti y pirotecnia, no pudieron faltar en este concierto, en el que la cantante estuvo acompaña de seis bailarines y cuatro músicos en escena, además de que la cantante tuvo 11 cambios de vestuario.

Como introducción al “show”, se proyectó en una enorme pantalla una historia, en donde, como si se tratara de un escuadrón de combate, Yuri busca detener al mal en un tipo de misión secreta, y así, vestida como si formara parte de un escuadrón especial, apareció al escenario para cantar “Este amor ya no se toca” y “Dame un beso”.

“Qué bonito lugar, me gusta porque los puedo tener más de cerquita, luego no puedo ver nada y ustedes me pueden ver mejor, bienvenidos, ya de que hay gente de que aquí y otros más que vienen a Cancún para pasar esta fecha”, expresó la cantante a su público, el cual se dio cita en el Oasis Arena.

“Es un placer tenerlos aquí y que puedan disfrutar de este “show” esperando que se la pasen bien, van a cantar canciones con las que se han enamorado y desenamorado, temas ochenteros, que se la pasen bonito, acuérdense de estas canciones, gracias por estar conmigo”, agregó Yuri a su público.

En un segundo cambio de ropa, y haciendo alusión a Hawaii, salió para cantar “Isla del sol”, y enfundada en un largo vestido largo, interpretó “Es ella más que yo”, una de las más coreadas y aplaudidas de la noche.

Agradecida por poderse renovar cada vez en la música, dio paso a “A bailar” tema que interpreta al lado del reggaetonero Yandel y que está incluido en el álbum “Invencible”.