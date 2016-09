Ocultarán acuerdos

El asesor para Asuntos Internacionales de Rusia, Yuri Ushakov, dijo que los detalles del pacto entre ambas naciones para el cese al fuego en Siria se mantendrán de forma cerrada.

Moscú, Rusia

Agencias

Rusia y Estados Unidos planean seguir manteniendo ocultos los detalles del acuerdo ruso-estadunidense para Siria, declaró el asesor del presidente Vladimir Putin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

“No, normalmente esto no se hace. Los estadunidenses pidieron mantener algunas cosas en una forma cerrada y de momento este compromiso se respeta”, señaló el asesor del mandatario ruso.

El Consejo de Seguridad de la ONU canceló ayer una reunión para discutir el acuerdo ruso-estadunidense sobre Siria por petición de Moscú y Washington, informaron diplomáticos.

La reunión había sido convocada para permitir que los embajadores de ambas naciones presentaran detalles del acuerdo conjunto, que contempla un alto al fuego, la entrega de ayuda y ataques conjuntos contra los yihadistas en Siria.

“Como no pudimos llegar a un acuerdo sobre una estrategia para informar al Consejo que no comprometiera la seguridad operacional del acuerdo, se anuló la reunión”, dijo ayer un portavoz de la misión estadunidense.

Ushakov señaló que “veremos cómo irá la discusión al respecto (en el Consejo de Seguridad de la ONU), habida cuenta que los participantes de la reunión no sabrán los detalles”, comentó el vocero a la pregunta sobre si Rusia dará a conocer el acuerdo de manera unilateral.

En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este sábado que Washington no quiere hacer público los detalles del acuerdo porque estará claro que parte falla en cumplirlo.

El 12 de septiembre en Siria entró en vigor un alto el fuego, resultado del nuevo paquete de acuerdos pactado la semana pasada por los jefes de la diplomacia de ambos países, John Kerry y Serguei Lavrov.