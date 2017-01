Obrador pide apoyo

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que reunirá firmas en las capitales del país y que quienes suscriban ni siquiera tendrán que afiliarse a Morena

Ciudad de México

Agencias

El dirigente nacional del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador pidió a simpatizantes y militantes de otros partidos respaldar la firma de “un documento por la unidad y el renacimiento de México”.

“Pueden ser del PRI, del PAN de cualqueir partido, si tienen realmente deseos de que haya un cambio”, y ni si siquiera tendrán que afiliarse a Morena, dijo a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, con motivo del arranque de 2017.

López Obrador dijo que durante 2017, Morena realizará actos en las plazas públicas de todas la capitales del país, para promover la firma de un documento que permita “el renacimiento de México”, y cuyo contenido no especificó en el video de más de 6 minutos de duración.

“El que no tenga miedo que pase a firmar”, dijo el tabasqueño.

Sin embargo, Morena se reserva el derecho de admisión: “Si llegan a firmar Salinas (Carlos, Fox (Vicente) y Calderón (Felipe). Toda esa gente que le ha hecho tanto daño al país”.

Andrés Manuel lamentó que el año inicie con aumentos en los precios de los combustibles que afectan ya a la economía popular y pidió a sus seguidores pasar de la queja y la protesta “a pensar en cambiar al régimen de corrupción, de injusticias y privilegios”.

Con Morena que “es una bendición porque es la única esperanza para el pueblo de México”.

López Obrador aseguró que de concretar el rescate del país no habrá aumento a la gasolina y estarán garantizadas las pensiones para los adultos mayores, así como el derecho a la educación pública y gratuita.