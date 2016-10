La democracia, por definición, funciona por acuerdos, no por la fuerza, le aclara Barack Obama a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos subrayó que no existen precedentes en la historia política moderna de un candidato a la residencia “tratando de desacreditar” unas elecciones.

Washington, EEUU

Agencias

El mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, descargó este martes una cerrada artillería verbal contra el candidato a la Casa Blanca Donald Trump, a quien pidió que “pare de quejarse” y deje de sugerir que las elecciones serán manipuladas.

En una conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca junto al primer ministro italiano, Matteo Renzi, Obama sorprendió al no ahorrar críticas contra el republicano Trump, quien ha insistido que habrá fraude en las elecciones presidenciales en favor de su rival demócrata Hillary Clinton.

De acuerdo con Obama, las acusaciones de Trump sobre un presunto fraude constituyen un acto “irresponsable y no muestra el tipo de liderazgo y firmeza que uno desea ver en un presidente”.

Obama dijo que no existen evidencias “de que eso haya ocurrido en el pasado o que haya instancias para que ocurra en el futuro”.

Por eso, “le aconsejo al señor Trump que pare de lloriquear y trate de defender sus puntos de vista para obtener votos”, apuntó.

Para el presidente estadunidense, “la democracia, por definición, funciona por acuerdos, no por la fuerza. Yo nunca he visto en mi vida ni en la historia política moderna a un candidato buscando desacreditar el proceso electoral antes de que la votación ocurra”.

Obama no escondió la ironía: “¿Reclamar antes del fin de la partida? Entonces no tienes lo que se necesita para este trabajo”.

Que un candidato presidencial a la Casa Blanca cuestione la transparencia del proceso electoral es algo “sin precedentes” en la historia política del país, añadió.

El mandatario también cuestionó a Trump por la constante defensa que el candidato conservador hace del líder ruso Vladimir Putin.