Núñez cumple. Gobierno del estado responde en materia social: De la Vega

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

A pesar de la crisis económica, financiera y administrativa con la cual quedó Tabasco tras el sexenio granierista, el gobierno de Arturo Núñez Jiménez elevó a nivel constitucional programas sociales que “en el pasado no existían”, afirmó el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, tras instalar la comisión permanente del Congreso estatal que coordinará las actividades del poder Legislativo durante el periodo del 16 de mayo al 4 de septiembre.

Al responder a una pregunta de la prensa, relacionada con declaraciones recientes del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana respecto al saldo del gobierno nuñista tras cuatro años y días de actividad constitucional, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, puntualizó:

“El gobierno (de Núñez Jiménez) ha cumplido con creces con su compromiso y responsabilidad social como gobierno de izquierda”, aseguró luego de recordar que por las “deudas onerosas” heredadas, la administración estatal ha pagado más de seis mil millones de pesos a prestadores de bienes y servicios, incluso –dijo–, de 2011 y 2012. Tan sólo en el año que transcurre dispuso de 500 millones de pesos para responder a la demanda del empresariado local y foráneo.

Así también, ponderó los programas sociales Corazón Amigo, Casa Amiga y Cambia tu tiempo, este último que, destinado a los jóvenes, se extenderá a los 17 municipios, al igual que los primeros, como una prueba, dijo, “que es un gobierno de izquierda”.

Después de coparticipar en la ceremonia de clausura del primer período ordinario de sesiones de la Legislatura 62 del año 2017, acto al que acudió en representación del poder Ejecutivo, el secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal presidió el protocolo de instalación del órgano responsable de moderar las actividades de la Cámara de Diputados en los próximos cuatro meses.

En ese marco, hizo un breve balance de actividades del cuerpo de legisladores que cumplían un año, cuatro meses y 15 días, como representantes populares: “Es muy positivo”, retó. Enseguida, fundamentó el desafío en las iniciativas de decretos, leyes y reformas constitucionales que durante ese lapso aprobó la soberanía: “Entonces, no me parece que el balance sea para nada malo”, expresó al recordar que en ese tiempo, incluso, por unanimidad de votos, — “mediante acuerdos”, aclaró–, se aprobaron iniciativas del coordinador de la bancada del PRI y PVEM, respectivamente, Manuel Andrade Díaz y Federico Madrazo Rojas, “y de otros”.

De la Vega Asmitia, profundizó sobre el tema: en la Legislatura 62, asentó, hay un cambio de actitud, “de cultura política al procesar nuestras diferencias”, con los representantes de las organizaciones políticas diferentes al PRD.

Del caso Rullán

De todos los casos incluidos por los reporteros de la fuente, De la Vega Asmitia puso énfasis en la respuesta relacionada a la aspiración del ex titular del Órgano Superior de Fiscalización, Francisco José Rullán Silva, de ser fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción: “No tiene autoridad moral…es una valentonada”, expresó al filo de los 27 de responder a la prensa.