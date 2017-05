Nuevo paro en la UJAT

Personal de esta área, exige mejor equipo para poder cumplir con su labor, y garantizar la integridad del personal y estudiantado de la máxima casa de estudios

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Una vez más por mal manejo de recursos en la máxima casa de estudios, se vuelven a paralizar labores; ayer, trabajadores de seguridad y logística de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) con sede en la zona central, decidieron no abrir los dos portones para que ingresaran estudiantes y maestros, ello en señal de protesta por falta de herramientas necesarias para realizar su labor.

A pesar que esta casa estudios abre sus puertas alrededor de las seis de la mañana, diversos estudiantes y hasta profesorado como personal administrativo, se encontraron con la sorpresa de que, en el campo central, la llamada zona de la cultura en Avenida Universidad, los portones se encontraban cerrados por parte de personal de logística y seguridad, en señal de protesta pues dijeron que no tienen las herramientas necesarias.

Los trabajadores se sintieron molestos, pues pese a que ellos brindan la seguridad tanto al personal docente, como al alumnado, no sintieron el respaldo y ellos también tienen necesidades.

Ante esta situación y con un caos vial que se dejó sentir en esta zona de la ciudad capital y ante la molestia de estudiantes maestros y personal administrativo, los trabajadores de logística y de seguridad, alegaban que esperaba una respuesta por parte de las autoridades universitarias, para que le dieran las herramientas necesarias como son radios de comunicación, así como alarmas que se tienen que instalar en zonas adecuadas, para evitar que personas fuera de este institución, puedan ingresar a la misma en diferentes horarios.

Ante esta situación, alrededor de las nueve de la mañana, se llegó a una solución en torno a este problema, en donde el Sindicato de Trabajadores Intendentes y Administrativos de esta casa de estudios, a través de sus redes sociales, anunció que la universidad se comprometió a hacer entrega de equipo de radiocomunicación moderno a partir de este viernes; aunado a ello, se comprometieron en un lapso no mayor de 15 días, está instalando diversas alarmas en diversos puntos de esta casa, de estudios de la zona de cultura para evitar mayores problemas.

Por lo cual, se abrió de nueva cuenta los portones que tienen el ingreso esta Universidad y con ello entraron estudiantes maestros y personas administrativo para realizar sus labores cotidianas, en donde los trabajadores de logística y de seguridad indicaron claramente de que no es en contra del estudiantado o del profesorado, y evidentemente se requiere que los tomen en cuenta ya que han visto por la noche personas que pueden entrar sin saber de dónde son, por lo cual indicaron que con sensores y alarma que puede evitar esta situación.