Nuevo Mercado Pino Suárez, va porque va, que no quede duda: Gustavo Rosario

Afirmó que estas obras servirán para atender las demandas que tiene la ciudadanía de un centro de abastos de calidad

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al establecer el titular de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, que el poder ejecutivo en su oportunidad, presentará diversas iniciativas al Congreso del estado durante este segundo periodo ordinario de sesiones, destacó que la relación entre poderes es óptima y de respeto mutuo, donde aseguró que en el caso Uber “es la SCT quien realiza las acciones”, al agregar que el mercado Pino Suárez “si se va a construir”.

En entrevista con los medios después de acudir al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso estatal, el funcionario remarcó que existe una relación de trabajo y respeto entre ambos poderes.

Indicó Rosario Torres, sin adelantar cuáles son los temas relevantes, que el poder ejecutivo presentará diversas iniciativas de ley en este segundo periodo ordinario de sesiones, pero no quiso revelar cuáles serán estas.

“Pero nuestra relación es de respeto y así seguirá”, aseguró.

Acuerdo en universidades

De igual forma, destacó que “se mantiene abierto el dialogo con inconformes del Tecnológico de Villa La Venta, Huimanguillo”, donde Rosario Torres recordó que ya hubo un acercamiento con los estudiantes.

El encargado de la política interna, precisó que ya habían quedado en un acuerdo con los jóvenes, pero estos no cumplieron en algunos puntos solicitados, sin embargo insistió en la invitación para mantener el entendimiento y de una vez por todas destrabar el conflicto en esta institución educativa.

Dejó en claro que las instalaciones no son propiedad de unos cuantos, “son propiedad del pueblo, de los estudiantes, no de unos cuantos”, precisó.

Cuestionado sobre la relación con el Poder Legislativo, dijo que esta seguirá siendo de pleno respeto a todas expresiones partidarias.

Sí va el mercado

De igual forma, con relación al mercado “es una decisión tomada desde hace ya poco más de un mes”, al decir que “el tema es de que los ciudadanos de Villahermosa y quienes vienen de los municipios se les haga un nuevo mercado Pino Suárez, los locales alternos, el mercado alterno ya se está construyendo, ya se inició la construcción y todo avanza conforme al programa”.

“Los ciudadanos de Villahermosa son los dueños del mercado, a través de la disposición que de él tiene en todo sentido, el Ayuntamiento de Centro, el Gobierno del Estado va a construir el mercado de Villahermosa con el apoyo de la Federación y por supuesto del Ayuntamiento de Centro, el mercado sí se va a construir, que no quede ninguna duda sobre este asunto”.

También se tiene que ya se está construyendo lo otro y “todo va a conforme al programa, entonces el bien mayor es lo que impera y el bien mayor es el beneficio y la salud y la movilidad de los villahermosinos, el gobierno del licenciado Núñez va a construir el mercado y de eso no quepa duda”.