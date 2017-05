Nueva marcha contra Pemex

Esta manifestación es para seguir reclamando a Petróleos Mexicanos el que no ha realizado un solo pago después de las afectaciones en Nacajuca y Jalpa de Méndez

Habitantes de las comunidades de Jalpa de Méndez, Nacajuca y Centro, marcharon por diversas calles de Villahermosa para reclamarle a la empresa productiva, Petróleos Mexicanos (Pemex), el pago de sus afectaciones que datan desde la explosión del pozo Terra 123 en el año 2008, en donde se menciona que “la empresa debe cumplir o seguirán este tipo de acciones, como son las manifestaciones que se contabilizaron cerca de 3000 personas”, encabezados por la ex diputada local Verónica Pérez.

En este mitin que se celebró en calles de Tabasco 2000, la ex representante popular indicó que esta manifestación es para seguir reclamando a Petróleos Mexicanos el que no ha realizado un solo pago después de las afectaciones del pozo Terra 123 en la zona de Jalpa de Méndez y Nacajuca, y que se dijo es urgente, para que se les toma en cuenta.

Mencionó que aquí no hay “engañados, todos los que acudieron son de comunidades de Jalpa de Méndez, Nacajuca y algunos otros municipios, en donde está solicitando que Pemex cumpla con su responsabilidad histórica y social”, ya que dijo que a pesar de firmarse una minuta de trabajo hace más de cuatro años, no se tiene resultado ni pago alguno, destacó.

De igual forma, la líder social, Verónica Pérez, dijo que “evidentemente Petróleos Mexicanos no ha querido cumplir con las minutas de trabajo, argumentando la falta de recursos en sus arcas”, pero que dijo afectaron a miles y miles de ciudadanos ya que aseguró que se tiene un registro de cerca de 18 mil personas afectadas en las actividades petroleras, y sobre todo por el pozo Terra 123.

De igual forma, mencionó que seguirán con este tipo de protesta a pesar de los problemas viales que se pueden ocasionar y el enojo de las autoridades.