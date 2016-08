Nos está fallando la Federación en el tema de la luz: Gaudiano

Nos está fallado la federación, al principio del sexenio nos dijeron que no habría más aumento de la luz y de las gasolinas y a cada rato están aumentando, fue un compromiso del legislativo presidencial y nos está fallando, así, duro y contundente, fue la repuesta que el presidente municipal de Centro dio a los cuestionamientos de los trabajadores de los medios de la comunicación.

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Como ciudadano y como presidente municipal, no estoy de acuerdo con el alza en la luz y en las gasolinas, “nosotros estamos trabajando con el delegado de la Comisión Federal de Electricidad para llegar a un acuerdo y tratar de encontrarle solución a esta problemática, pero insisto, no estoy de acuerdo con estos incrementos y hare valer mi voz donde sea necesario”, dijo de manera contundente Gerardo Gaudiano Rovirosa.

El ayuntamiento paga más de cien millones de pesos al año de energía eléctrica y nunca hemos caído en morosidad, somos un cliente cumplido y creo que esto debe de verse desde esta perspectiva, somos puntuales en los pagos y así mismo debemos exigir que la CFE cumpla con un buen servicio.

Por otra parte, el primer edil, dijo que también se está trabajando con los representantes de la CFE para buscar soluciones a las instalaciones de luz ya que el cableado daña la imagen urbana de la ciudad, “y queremos llegar a un acuerdo para que reubiquen sus cables o en su caso los cambien por un cableado subterráneo y no afecten la imagen urbana de la ciudad”, dijo Gerardo Gaudiano.