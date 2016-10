Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, “por sus esfuerzos decididos en poner fin a la guerra civil”

Bogotá, Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos decididos en poner fin a la guerra civil que lleva más de 50 años” en el país. El Comité Noruego del Nobel ha destacado el diálogo del Gobierno colombiano con la guerrillera de las FARC y la firma del acuerdo de paz.

Pese a que la mayoría de los ciudadanos votó en contra del acuerdo en el plebiscito, ello “no significa necesariamente que el proceso hacia la paz esté muerto”. La decisión de los colombianos no simboliza el rechazo a establecer la paz en el país, sino a “un acuerdo de paz en particular”, ha señalado el Comité Noruego del Nobel.

No obstante, la coordinadora del Comité, Kaci Kullman Five, ha indicado que “existe un riesgo real de que el proceso hacia la paz sea suspendido y la guerra civil estalle otra vez”, por lo cual es muy importante que el Gobierno de Santos y las FARC “continúen respetando el alto el fuego”.

Agradece la distinción

El presidente de Colombia ha agradecido al Comité Nobel la concesión del premio y ha indicado que el galardón siempre será importante para su país, para las personas que han sufrido esta guerra y, sobre todo, para las víctimas.

“Es por las víctimas y que no haya una sola víctima más, un solo muerto más”, ha comentado Santos en relación al galardón. El mandatario también ha destacado la importancia de reconciliación para “comenzar a construir una paz estable y duradera” y ha invitado a todos los colombianos a unir fuerzas, mentes y corazones “en este gran propósito nacional” para ganar “el más importante premio: la paz de Colombia”.

La candidatura de Santos ha sido elegida entre un total de 376, 228 de las cuales eran individuales y 148 correspondían a organizaciones. El número de candidatos al prestigioso galardón en esta edición es el más elevado de la historia. Junto a Gabriel García Márquez, que obtuvo el Nobel de Literatura en 1982, el mandatario colombiano se convierte en el segundo ciudadano de este país latinoamericano galardonado con un Premio Nobel.