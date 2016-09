No voy. Visita de Trump incidente internacional vergonzoso: Hilary

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, rechazó de manera contundente la invitación del presidente Enrique Peña Nieto para venir a México antes de la elección presidencial de Estados Unidos que se realizará en noviembre a como lo hizo Donald Trump. Expresó en cadena internacional que se concentrará en su campaña. Externó que la visita de Trump a México, fue un “incidente internacional vergonzoso”, precisó.

Washington, EEUU

Agencias

En una entrevista para el ABC New’s y cuestionada sobre si aceptaría la invitación del presidente de México, Clinton aseguró que no, ya que continuará enfocándose en su campaña.

“No, me voy a continuar enfocando en lo que estamos haciendo para crear empleos en casa y lo que estamos haciendo para asegurar que los estadunidenses tengan mejores oportunidades posibles en el futuro”, respondió Clinton en entrevista con el programa Good Morning America.

Trump se reunió el miércoles pasado con Peña Nieto en Los Pinos, tras la invitación que realizó la Presidencia de la República a los dos candidatos a la Casa Blanca.

En la reunión se trató el tema del muro que el magnate republicano construirá de ganar las elecciones en noviembre, sobre el cual el jefe del Ejecutivo le aseguró que México no pagará por la construcción.

El Presidente dijo después de la reunión que la invitación al republicano fue para tratar de sensibilizarlo, ya que durante toda su campaña ha dicho que los mexicanos son unos violadores y ladrones.

Sobre la visita de Trump a México, Hillary dijo que fue un “incidente internacional vergonzoso” y aseguró que el discurso del republicano en Arizona sobre inmigración fue uno de los “más llenos de odio y recalcitrantes” que ha pronunciado hasta ahora.

También indicó que el magnate ya grabó en piedra su postura acerca de deportar a todos los que viven en el país de manera ilegal, aun cuando continúa cambiando su lenguaje.

En la entrevista se le preguntó si Trump se mueve en una dirección diferente respecto a este tema, a lo que Hillary dijo que no hay nada nuevo en el discurso del republicano.

“Está claro que sus asesores están luchando para tratar de presentar un nuevo y diferente Donald Trump, pero el hecho es que no hay un nuevo o diferente Donald Trump”, dijo.