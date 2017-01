No soy perredista, no marcharé en contra del “gasolinazo”: Gustavo Rosario Torres

“No, yo no puedo acudir. Yo soy secretario de gobierno, no importa que sea un día no laborable, no me puedo quitar del cargo; Entonces yo no puedo participar en esas cosas, mi trabajo es otro y debo de ser neutral, pues no pertenezco a ningún partido político”, dejó en claro el titular de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Rosario Torres ante la marcha contra el gasolinazo que realizará el Partido de la Revolución Democrática en la entidad.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, a pregunta expresa de Rumbo Nuevo que él al no pertenece a ningún partido político, acudirá a la marcha del próximo domingo, dijo que “no, me debo mantener neutral, no pertenezco a ningún partido, y mi trabajo es diario, no puedo participar en estas cuestiones”.

Dijo en torno a este tema que se garantiza la seguridad de quienes acudan a esta marcha, pero por su cargo no participará, será neutral.

Daños en tiendas por desmanes

De igual forma, señaló que en Tabasco no se permitirá una violación a las leyes, al estado de derecho y se actuará en contra de quienes sean los responsables.

“De los informes que he estado recibiendo de los representantes y propietarios de diferentes comercio, uno de ellos que es una cadena importante me reporta pérdidas de alrededor de 15 millones de pesos en sustracción de productos”.

Indicó que “tanto la fiscalía del estado y la Secretaría de Seguridad Pública ha seguido trabajando, no sólo la noche esa que recuerdan, sino posteriormente la fiscalía ya ha asegurado, después de la orden de cateo, muchos productos alimenticios fundamentalmente, y la secretaría de seguridad pública ha ubicado lugares con órdenes de cateo que se produzca”.

Insistió que “en Tabasco no debe darse más expresiones de violencia, de este tipo de acciones, no más problema”.

“No va a haber impunidad: Eso sí queda claramente; y tenemos muy identificado a los autores de estas acciones, que no fueron de forma fortuita, no espontánea, fueron manipuladas y sobre ellos todo el peso de la ley”.