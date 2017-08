No voy a especular sobre renuncias del gabinete: Arturo Núñez

Tras confirmar la renuncia de Nidia Naranjo como coordinadora del programa Corazón Amigo, el gobernador Arturo Núñez dijo que no caerá en especulaciones ante la salida de los funcionarios de su gabinete que tengan alguna aspiración política. Hizo un llamado a todos sus servidores públicos a conducirse con legalidad con el programa piso parejo, ya que evidentemente hay que respetar la ley.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al confirmar la renuncia de la coordinadora del programa Corazón Amigo, Nidia Naranjo, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez dijo que no especula de cuántas dimisiones pueden presentarse en las siguientes semanas derivado a cuestiones políticas electorales, en donde hizo un llamado a todos sus servidores públicos a conducirse con legalidad con el programa “Piso Parejo”, ya que evidentemente hay que respetar la ley.

En entrevista al término de su gira de trabajo por cuatro municipios de la región de la Sierra, en donde puso en marcha el programa Cambia tu Tiempo, Núñez Jiménez mencionó también que el titular de la secretaría de Finanzas, Amet Ramos tuvo ya un primer acercamiento con las instancias del presupuesto para comenzar analizar el que se ejercerá en el 2018, en donde después se le informará con detalle de qué se trata.

Y dijo no descartar una reunión cercana con cada uno de los legisladores federales tabasqueños, ello con la finalidad de defender el presupuesto tabasqueño para el siguiente año.

Sobre el caso de Nidia Naranjo, se le cuestionó si no espera más renuncias, y confirmó que “ya me notificó de manera personal; Nidia Naranjo me buscó, pero por razones de sobrecarga de trabajo que tengo en mi agenda, no la pude atender. Ya me mandó por renuncia por escrito, ya hablé con ella, quedamos en después conversar; le agradezco el profesionalismo y dedicación que puso al frente de sus tareas de la subsecretaría y particularmente, como coordinadora del programa Corazón Amigo”

¿Habrá renuncias o acomodos por temas electorales?

“No espéculo; todo el mundo está en libertad de ejercer sus derechos políticos”.

Sobre los lineamientos que iniciarán el 8 de septiembre, destacó el mandatario que “quienes tengan aspiración a un cargo de elección popular, no pueden participar a partir de determinado tipo de eventos que se puedan asumir como proselitismo personal a su candidatura; sin embargo, la propia presidencia de la República puso una querella y no sabemos cómo va a quedar, ya que la determinará la instancia revisora sobre cuáles serán los lineamientos que entran en vigor”.

Y al cuestionarle cuál es el llamado a funcionarios del estado, dijo lo siguiente: “todos los servidores públicos saben que tiene que cumplir con la ley”.

Sobre el tema del presupuesto, destacó que el secretario de Planeación y Finanzas, fue el jueves a la Ciudad de México convocado por tener una primera información de lo que se tiende está planeando para el 2018.

“Me adelantó la primera información preliminar por teléfono; le voy a dar un acuerdo para que me informé de manera integral y que tenga estos elementos para los pasos subsiguientes que se hayan quedado”, donde dijo que “no descartamos ninguna reunión ya que contamos con los legisladores federales para ayudarnos”.