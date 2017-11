No toleraré acciones fuera de la ley. Sea quien sea, venga de donde venga

El gobernador Arturo Núñez en el marco de su V Informe de Gobierno, hizo un llamado a todos los actores políticos a que actúen con civilidad, eleven el debate y motiven la participación ciudadana, a la vez que se conserven la estabilidad política y la paz social en el Estado. A su vez garantizó a todos, un comportamiento apegado a la ley, antes, durante y después de la jornada comicial.

“Ratifico mi compromiso con Tabasco y los tabasqueños que en los 13 meses que restan de mi gestión seguiremos impulsando el cambio verdadero”, dejó en claro el mandatario estatal Arturo Núñez, quien lanzo un exhorto a “a todos los actores políticos a que actúen con civilidad, eleven el debate y motiven la participación ciudadana, a la vez que se conserven la estabilidad política y la paz social”, al establecer que “no toleraré acciones fuera de la ley, sean de quien sean y vengan de donde vengan. En Tabasco, debemos seguir consolidando el proceso de democratización en marcha”.

En su quinto informe de labores en un repleta Nave tres del Parque Tabasco “Dora María”, en el aspecto político, dijo que culminará su mandato y que en estos 13 meses que restan de este gobierno, se seguirá cumpliendo con los tabasqueños.

En presencia de la presidenta del Sistema DIF Tabasco, profesora Martha Lilia López Aguilera, de diversos gobernadores y dirigentes de todos los partidos, destacó que “he dado cuenta de logros que cambian vidas. Estoy consciente de que hay más vidas y destinos por cambiar, porque hay muchas necesidades por satisfacer y muchos retos por superar”.

“Por tales razones, ratifico mi compromiso con Tabasco y los tabasqueños, que, en los 13 meses que restan de mi gestión, seguiremos impulsando el cambio verdadero, en beneficio de los más necesitados de nuestra población; de más niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores; de personas con discapacidad; de empresas y empresarios; de trabajadores y demandantes de empleo; de productores agropecuarios y pescadores”.

“Sé que, con la contribución y el trabajo de todos, aprovecharemos óptimamente el tiempo que tenemos disponible por delante”.

Garantía en el proceso electoral

De igual forma, destacó que “en el año 2018, los ciudadanos tabasqueños tenemos una cita con las urnas para elegir Gobernador del Estado, 35 diputados al Congreso Local y 17 Ayuntamientos. Junto con los demás mexicanos, elegiremos también Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales”.

“Como Titular del Poder Ejecutivo Estatal, coadyuvaré en las tareas que nos corresponde en términos de la ley, con las autoridades electorales, locales y federales, a cargo de la organización de los comicios y la solución de las controversias”.

“Exhorto a todos los actores políticos a que actúen con civilidad, eleven el debate y motiven la participación ciudadana, a la vez que se conserven la estabilidad política y la paz social que hemos construido”.

“Por mi parte, garantizo a todos, un comportamiento apegado a la ley, antes, durante y después de la jornada comicial, en correspondencia a mis obligaciones, mi trayectoria de muchos años y mi profunda convicción democrática. No toleraré acciones fuera de la ley sean de quien sean y vengan de donde vengan. En Tabasco debemos seguir consolidando el proceso de democratización en marcha”.

Cambio verdadero

“Se ha vuelto un lugar común afirmar que el cambio es la única constante en la historia de la humanidad. Una diferencia específica de la época que nos ha tocado vivir, es la velocidad que caracteriza hoy al cambio mismo, al punto que el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología tiende a convertir en objetos de úsese y tírese a muchos logros que apenas ayer constituían grandes avances”, dijo el gobernador.

Y refirió que, al inicio de este gobierno, “me propuse una división del sexenio en tres etapas de dos años cada una, para sucesivamente enfrentar la crisis heredada, consolidar avances e impulsar el desarrollo integral de la entidad. Lo hice en un contexto nacional e internacional que muy rápidamente se modificó en forma negativa, especialmente en lo relativo al comportamiento de la producción nacional y los precios internacionales de los hidrocarburos”.

“Dada la gran dependencia de la economía y las finanzas estatales de la industria petrolera, el desafío para sacar adelante a Tabasco se hizo mayor y más complejo, repercutiendo en las demás actividades económicas, el nivel del empleo y algunas conductas antisociales que han dañado nuestra convivencia”.

“Ante tales cambios, hemos tenido que hacer ajustes en las previsiones originales, sobre todo para este último bienio de mi período de gobierno. Pero no hemos abandonado los compromisos de campaña ni los objetivos, metas y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, que sigue siendo la brújula de las políticas públicas en ejecución”.

“La planeación del desarrollo tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios en el entorno, que en muchos casos son producto de las propias acciones planeadas”.

“Y como candidato a Gobernador me comprometí con 210 propuestas que fueron presentadas en 21 foros temáticos a la consideración de los electores. A la fecha, con el trabajo de todos los sectores sociales hemos avanzado sustancialmente en el 88% de las mismas, quedando 13 meses más para continuar cumpliendo con todas ellas”.

“Los problemas coyunturales del sector energía de la economía tabasqueña, por más que sea una coyuntura prolongada, no entrañan necesariamente la imposibilidad de su recuperación: de hecho hay indicios alentadores por nuestras crecientes reservas terrestres y litorales en materia de petróleo, con las inversiones comprometidas en las licitaciones asignadas en las distintas rondas realizadas; la disponibilidad de gas natural para nuestro desarrollo industrial; y el potencial probado de otras fuentes energéticas, renovables y en armonía con el medio ambiente. De igual forma, la declaratoria de la Zona Económica Especial para Tabasco, con sede en el municipio de Paraíso, representa un futuro promisorio para la entidad”.

“He dado cuenta de logros que cambian vidas. Estoy consciente de que hay más vidas y destinos por cambiar, porque hay muchas necesidades por satisfacer y muchos retos por superar”.

“Nuestro Estado vivirá también el próximo año un reencuentro con nuestros orígenes históricos y culturales: el 8 de junio se cumplirán 500 años del arribo, en 1518, del Capitán Juan de Grijalva Cuéllar a las costas tabasqueñas del Golfo de México, enviado desde Cuba a nombre de la Corona española para proseguir las expediciones en los territorios por explorar en lo que es el continente americano. Ese fue el principio de una historia que nos une y que nos alienta en el presente a seguir escribiéndola de acuerdo a los valores y principios de quienes han forjado por milenios, desde los olmecas y los mayas, la grandeza de estas tierras”.

Seguirá hasta el final

“Los tabasqueños me honraron confiándome la conducción del Gobierno estatal por 6 años. Como no debía ser de otra manera, me he entregado a cumplir esta encomienda con todo mi tiempo, toda mi capacidad y toda mi emoción. En este cometido no me he desviado ni me desviaré en el tiempo por concluir mi mandato”.

Quinto Informe de Gobierno

Conforme al mandato constitucional, entregué al Honorable Congreso del Estado el informe escrito sobre la situación de la Administración Pública Estatal durante mi quinto año de gobierno.

Celebramos con todo México el Centenario de la Constitución de 1917. A partir de nuestra pluralidad y la participación ciudadana, aplicamos una política interna sustentada en el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos, que se ha traducido en cumplimiento del Estado de Derecho y gobernabilidad democrática.

Hemos interactuado con gran productividad con los legisladores locales, habiéndose aprobado 3 minutas remitidas por el Constituyente Permanente de la República.

El Constituyente Local aprobó 4 reformas constitucionales en materias financiera, del sistema estatal anticorrupción, de igualdad de género y electoral. Se expidieron 8 nuevas leyes, relativas al paquete ingresos-gastos estatales 2017; el establecimiento de zonas económicas especiales; la prestación de servicios para la atención integral infantil; toda la normativa secundaria anticorrupción; la legislación sobre protección de datos personales; y la relacionada con los bienes del Estado y sus municipios.

La Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres hizo la Declaratoria de no procedencia de activar para Tabasco la Alerta de Género. No obstante ello, no hemos disminuido los esfuerzos para atender las recomendaciones hechas al Estado en esta materia.

Este año capacitamos a 2 mil 424 servidores públicos en asuntos de género y derechos humanos, así como en prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a octubre, Tabasco ocupa el tercer lugar entre las 32 entidades federativas en información subida al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

Impulsamos el Programa de Acercamiento del Registro Civil a las comunidades más apartadas, coordinado con el DIF, a través de dos nuevas oficialías itinerantes.

Inversiones en materia de prevención

Este año invertimos 18 millones 500 mil pesos en la justa dignificación del cuerpo de bomberos, al dotarlos con equipo de protección personal y de rescate. Se rehabilitaron y equiparon las Bases de Bomberos Norte y Planicie en el municipio de Centro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil nos entregó el Atlas de Riesgos de Tabasco, el cual se complementará con los 17 Atlas Municipales, para una adecuada planeación urbana y una eficiente gestión de riesgos.

Se rehabilitó el Centro Costa ubicado en Comalcalco y se han realizado cursos de capacitación. Está por concluirse el Sistema de Alerta Temprana y el Centro de Monitoreo, con un monto total de 9 millones 832 mil pesos.

El Instituto de Protección Civil atiende necesidades de la población, tanto por falta de agua durante la sequía, como por deslaves e inundaciones en la temporada de lluvias. Sobresale su desempeño para atender la emergencia por el sismo del 7 de septiembre y la inspección de inmuebles dañados por el mismo.

Reconozco la gran solidaridad del pueblo tabasqueño con las víctimas de los terremotos que padecieron la Ciudad de México y varios estados hermanos. Una vez más se puso de manifiesto la grandeza y entrega de los mexicanos en situaciones adversas.

Acciones

El Nuevo Sistema de Justicia Penal se consolida progresivamente. Los problemas que enfrenta tienen que ver con las inercias y una cultura tradicional profundamente arraigada. Avanzamos mediante la intensificación de las capacitaciones y los lineamientos que emite el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Instituto de la Defensoría Pública se ha fortalecido: de no contar con oficinas propias, ahora dispone de nuevas sedes en 6 municipios y próximamente las tendrá en otros 6.

La inseguridad pública sigue constituyendo el mayor desafío que enfrentamos en Tabasco y en todo el país.

Registramos algunos avances, logramos desmantelar bandas organizadas, detener secuestradores, liberar víctimas, esclarecer homicidios y otros delitos, pero la dinámica socioeconómica y de pérdida de valores en que nos desenvolvemos, destruye sensiblemente el tejido social mismo y hace efímeros los buenos resultados, que de inmediato son anulados por otros de tipo negativo. Por ello necesitamos redoblar esfuerzos; abordar de manera integral las acciones de prevención, disuasión y combate a las conductas delictivas, atacando a la vez sus causas profundas y sus efectos nocivos.

Reconozco las aportaciones de todas las instituciones involucradas, especialmente de las Fuerzas Armadas, que lo mismo en la coadyuvancia en las tareas de seguridad pública, como en las de protección civil, apoyan a Tabasco con profesionalismo, capacidad y entrega sin límite. En las personas de sus comandantes, expreso el reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Armada de México destacamentados en el Estado: al General Jorge Andrade Ramírez, de la 30a Zona Militar; al General Emeterio Velázquez Vázquez, de la 38a Zona Militar; y al Vicealmirante Gregorio Martínez Núñez, de la 5° Zona Naval.

También agradezco la colaboración que desde diciembre pasado nos proporcionan las Divisiones de Gendarmería y de Fuerzas Federales de la Policía Federal.

Durante este año, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, recibimos 196 millones 532 mil pesos. Por medio del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, durante 2017 concertamos recursos federales y estatales por un total de 210 millones 738 mil pesos, en beneficio de 14 municipios.

Con la colaboración de la Mesa de Seguridad y Justicia hemos ampliado el sistema de cuadrantes en el centro de Villahermosa, reforzando la video vigilancia con un nuevo Centro de Monitoreo. El sistema se ha ampliado también al municipio de Cárdenas.

Aumentan infraestructura para seguridad

Entre 2013 y 2017 han egresado de la actual Academia de Policía de Tabasco, 1 mil 564 elementos del Curso de Formación Inicial, los cuales han sido incorporados al servicio activo. Asimismo, en lo que va de 2017, han egresado 464 policías preventivos y 87 custodios, regularizando su permanencia en la institución.

Con el propósito de evitar acciones de justicia por propia mano, que sólo refuerzan la impunidad, se ha dialogado con los habitantes de diversas comunidades y con ellos hemos emprendido acciones con propósitos de prevención, disuasión y control de conductas delictivas.

Gracias a la aprobación del Honorable Congreso Local, se está ejerciendo un empréstito hasta por 700 millones de pesos, contratado con una institución financiera privada con un plazo de 10 años, canalizados a los siguientes rubros: rehabilitación y adecuación de la infraestructura física para la seguridad (ampliaciones en el CRESET y en el Centro de Internamiento para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal); tecnología de la información, seguridad y comunicaciones; vehículos; así como equipamiento operativo y táctico.

La Fiscalía General del Estado ha desarticulado, del año 2013 a la fecha, 85 bandas y llevado a proceso a 493 secuestradores, alcanzando un grado de esclarecimiento del 71.42% del total registrado en la entidad sobre este grave delito. En la lucha contra el abigeato se ha logrado una disminución de más del 36% en su incidencia en la mayoría de los municipios, desde octubre de 2016.

Capacitando a servidores públicos

Durante mi gobierno la Secretaría de Administración ha realizado más de 2 mil eventos de capacitación, con la participación de 65 mil servidores públicos y una inversión mayor a los 26 millones de pesos.

Con los Institutos Nacional y Estatal de Administración Pública, a la fecha se han graduado 5 generaciones de la Maestría en Administración y Políticas Públicas, 1 de la Maestría en Auditoría y 1 del Doctorado en Gobierno y Administración Pública, encontrándose en curso 5 generaciones más de maestrías y 1 de doctorado.

Con la representación sindical, además de pactar el incremento salarial anual, actualizamos las Condiciones Generales de Trabajo. Destaco que por primera vez se han realizado dos programas de recategorización en una misma administración, con lo que se ofrece a los trabajadores la oportunidad de ascender a mejores puesto y salario.

No ha sido una tarea fácil; sin embargo, hemos avanzado. Firmas internacionales, como Moody´s y Fitch Ratings, han reconocido a Tabasco con calificaciones positivas y estables, señalando que en ellas se refleja el manejo prudente de las finanzas públicas, los niveles de deuda bajos y el desempeño equilibrado.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a deuda pública estatal, Tabasco se encuentra entre las primeras 4 entidades federativas con menor tasa de interés promedio ponderada; de igual manera, el saldo de la deuda pública actual nos ubica entre los 10 estados con menor nivel de endeudamiento.

Tabasco ha sido reconocido por la Secretaría de Hacienda al ocupar el segundo lugar en el Índice de Calidad de la Información del portal de Transparencia Presupuestaria respecto a la información trimestral de los recursos transferidos por la Federación.

Realizando auditorias

Este 2017 hemos realizado 94 auditorías de tipo financiero, de control interno y a programas especiales, que sumadas a las realizadas desde el 2013 hacen un acumulado de 378. Han sido hechas a diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal, con un monto fiscalizado de 81 mil 182 millones 309 mil pesos.

Comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, en el ejercicio 2017 se emprendieron 1 mil 589 procedimientos de responsabilidades administrativas, derivados de denuncias y quejas ciudadanas, omisión de manifestación de bienes, así como de observaciones determinadas por los distintos entes fiscalizadores.

Atención a servicios de salud

Con la reforma aplicada a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se proyecta un ingreso estimado en el 2018 de 2 mil 870 millones de pesos, que representan un incremento del 66.8% con respecto a los ingresos del año 2013, lo cual ha sido determinante para el saneamiento de sus finanzas. En estricto apego a la nueva normativa, a partir del 2016 se constituyen los fondos que nos han permitido no contraer ningún adeudo para con los derechohabientes ni con los proveedores del Instituto.

Aunado a ello, para este año hemos podido fortalecer la infraestructura y los servicios médicos del ISSET, mediante una inversión de 31 millones 480 mil pesos en equipos de importación y alta tecnología, de los cuales muchos tenían más de 20 años sin renovarse y que hoy ya están instalados y en operación.

En lo que respecta a las prestaciones socioeconómicas, después de más de 7 años de no otorgarlas, durante mi administración en 2013 se reactivaron los préstamos a corto plazo, proporcionando ese año 2 mil 159 por un monto global de 26 millones 885 mil pesos; para este año se estima cerrar con más de 5 mil 500 préstamos, lo que representa el 254% respecto del 2013. Con estas acciones, en lo que va de mi administración se han entregado 24 mil préstamos a corto plazo por un monto de 328 millones de pesos.

Reactivando agro tabasqueño

Continuo cumpliendo mi compromiso de impulsar la recuperación del campo tabasqueño, para lo cual se suscribieron los Acuerdos de Coordinación con la SAGARPA, la CONAPESCA y la CONAGUA, para la ejecución de los Programas Concurrentes y Específicos 2017, por una inversión de 275 millones 838 mil pesos.

Para apoyar los distintos sistemas-producto, a lo largo de mi gobierno se han invertido 259 millones de pesos a través de los Programas Concurrentes. De esta inversión cabe destacar el apoyo a los cacaoteros con un monto de 59 millones de pesos.

Gracias a que Tabasco es el principal productor de cacao en el país, a que la calidad del producto está por encima de otras regiones del mundo y al nuevo impulso dado por la Denominación de Origen del Cacao Grijalva, aunado al reciente reconocimiento logrado a través del Registro Internacional Número 1 mil 62 autorizado por la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se han causado efectos en los 32 países que forman parte del Tratado Internacional denominado “Arreglo de Lisboa”.

También la iniciativa privada ha logrado abrir canales de comercialización de pepino de las variedades persa y europeo, al lograr introducir 105 toneladas de este producto a Estados Unidos. Además, Tabasco comercializa cada año 300 mil toneladas de plátano en Michoacán, Chiapas, Veracruz y Colima. La dinámica en el desplazamiento de este producto ha originado que los productores de Teapa, con el apoyo institucional del Gobierno del Estado, desarrollen un ambicioso proyecto de inversión de 200 millones de pesos con el propósito de lograr su industrialización.

La caña de azúcar ha tenido un incremento importante en rendimientos por hectárea, de tal manera que, con una superficie de 30 mil hectáreas, en el año 2017 se produjo un total de 1 millón 410 mil toneladas a un precio de 762 pesos/tonelada, lo que representa un incremento del 21% respecto del año anterior.

En materia de indemnizaciones por seguro catastrófico, a lo largo de los últimos 5 años se han aplicado 42 millones 799 mil pesos, en apoyo a 15 mil 199 productores de arroz, sorgo, maíz, plátano, cacao, coco y palma de aceite, afectados por distintos siniestros en 29 mil 321 hectáreas.

Se han invertido 19 millones 824 mil pesos en el Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas, en el ejercicio 2017, para la adquisición de equipamiento, implementos, maquinaria e infraestructura ganadera, sementales y embriones, beneficiando a 583 productores del Estado.

Con el Gobierno Federal se adquirió la póliza del Seguro Pecuario 2017-2018, para garantizar la producción por 84 millones 769 mil pesos, asegurando 713 mil 542 unidades animal. Con un monto de 39 millones 849 mil pesos, durante el 2017 se llevan indemnizados 10 mil 785 productores, afectados por diversos fenómenos hidrometereológicos.

Con una inversión de 5 millones 772 mil pesos, se han autorizado 116 paquetes de novillonas, beneficiando a igual número de productores. En el 2017 se han apoyado 15 proyectos para especies menores (porcinos, ovinos y apícolas).

Durante el período 2013 a 2017 se construyeron 807 terraplenes, para fortalecer la seguridad pecuaria de pequeños productores en terrenos muy bajos de los municipios de Centla, Centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca, con una inversión total de 21 millones 500 mil pesos, que protegen 16 mil 140 cabezas de ganado, patrimonio de 850 familias de zonas de alta y muy alta marginación.

Con la inversión en la captura sustentable se han apoyado a 15 mil 772 pescadores de las zonas lagunares dulceacuícola, estuarina y marina de la entidad, de los cuales 6 mil 427 se benefician de la recolecta del ostión en la zona estuarina, pesquería donde Tabasco alterna el primer lugar con Veracruz. En la zona marina se ha apoyado a 1 mil 955 pescadores organizados, dedicados a la captura sustentable de escama, y en la zona lagunar dulceacuícola a 7 mil 390 que capturan principalmente mojarras, pesquería que por volumen ocupa el segundo lugar en el Estado.

Se ha sostenido el apoyo a 142 Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera con la reposición de 7 mil 720 redes, así como con lanchas, motores y redes entregados, habiéndose capturado 12 mil 600 toneladas más de producto respecto al año 2012.

Apoyos para el medio ambiente

Del 2013 a la fecha con una inversión total de 336 millones 129 mil pesos de la Conafor–Comesfor, se han establecido 25 mil 723 hectáreas de Plantaciones Forestales Comerciales, con una tasa anual de 5 mil 144 hectáreas, lo que representa un incremento de 227%. Se está plantando más del 200% que en los últimos dos sexenios. Estas cifras posicionan al Estado en el primer lugar en plantaciones forestales comerciales, con más de 50 mil hectáreas.

Estas acciones motivan la confianza de inversiones para la industrialización, como la planta de tableros de mediana densidad de PROTEAK y la Fábrica de Muebles TRADEMIX.

En materia de Inversión Extranjera Directa hay buenas noticias. Al segundo trimestre de este año, la Secretaría de Economía señala que en 2017 Tabasco ha registrado 191 millones 100 mil dólares de inversión. Dicho monto hace que en menos de 5 años mi Gobierno sume un total de 1 mil 644 millones de dólares captados, lo que representa un 50% más que lo obtenido en los dos sexenios anteriores.

De las zonas económicas especiales

A fin de establecer mejores condiciones para la atracción de más inversiones y generar más empleo, mi Gobierno trabaja coordinadamente con la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales para lograr que se decrete en Tabasco la correspondiente al municipio de Paraíso. Estamos avanzando sobre la ruta marcada, por lo que esta acción deberá verse concretada antes del término de mi administración. A la par, este año iniciamos los trabajos para el establecimiento de la Ventanilla Única para la Zona Económica Especial en Tabasco.

En materia de empleo, continuamos dando la batalla a la debacle generada por la disminución de la actividad petrolera. En septiembre de este año, la tasa de desocupación se ubicó en 7.1%, estando muy por encima del promedio nacional.

Para dar apoyo a quienes más lo necesitan, a través del Programa Estatal de Empleo Temporal, hemos otorgado 5 mil 858 pagos de jornales únicos, que sumados a lo realizado por mi administración en años anteriores, suman un total de 12 mil 367 beneficiarios.

Apoyando a locatarios

A fin de apoyar a comerciantes ya establecidos, se puso en marcha el Programa de Créditos a Locatarios de Mercados Públicos, iniciando en los municipios de Centro y Huimanguillo. Con recursos provenientes del Fondo Empresarial Tabasco, durante la primera etapa del programa estaremos beneficiando a 217 locatarios con créditos de hasta 50 mil pesos cada uno, para ser utilizados como capital de trabajo o para equipamiento.

Para incrementar el consumo de productos locales, hemos brindado 242 asesorías a empresas tabasqueñas para que obtengan su registro de marca, código de barras, trazabilidad, factura electrónica, mejoren su imagen y cumplan con los requerimientos que las cadenas nacionales solicitan para poder comercializar y para lo cual hemos generado diversos encuentros de negocios.

Mi administración ha consolidado al Festival del Chocolate como el más importante de su tipo. Su realización, año con año atrae a mayor número de expertos en la materia, productores, chefs y comerciantes locales y nacionales. Tan sólo en su última edición, contó con la presencia de más de 160 mil visitantes y generó una derrama económica superior a los 83 millones de pesos.

Por su parte, el Festival del Queso en Tenosique, creado durante mi administración, llegó este año a su quinta edición, posicionándose como el evento más importante de la región de los ríos. El número de asistentes, la derrama generada y el interés que promueve entre los tabasqueños, han hecho que cada año un mayor número de artesanos, expositores y productores busquen participar.

Apoyo al desarrollo empresarial

Por otra parte, este año el Fideicomiso para el Desarrollo de las Empresas de Tabasco, comprometió recursos por 105 millones 678 mil pesos para el desarrollo de proyectos impulsados por las cámaras y organismos empresariales, así como por la propia Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.

En materia turística, en lo que va de mi gestión, se han realizado 446 eventos con 217 mil 666 asistentes, lo que representa una derrama económica estimada superior a 1 mil 694 millones 981 mil pesos. Este 2017, contabilizaremos 130 eventos, cifra superior a la del 2016.

Agradezco a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre muchos otros, por su confianza en Tabasco y en los tabasqueños al realizar sus eventos nacionales en nuestra entidad. De igual forma, reconozco a la SECTUR el apoyo brindado para la Feria anual de Turismo de Aventura y Naturaleza de México, a celebrarse en diciembre próximo aquí, con lo cual nos visitarán mayoristas nacionales e internacionales de este segmento.

Gobierno y sector privado trabajamos para impulsar la industria de reuniones en Tabasco. Invertimos 57 millones 300 mil pesos en la reconstrucción del Centro de Convenciones de Tabasco 2000 y las oficinas de la Corat. Asimismo, con el apoyo de la Secretaría de Turismo y empresarios tabasqueños invitamos a la iniciativa privada a invertir para concretar la construcción del nuevo recinto.

Para impulsar las artesanías, gracias al trabajo coordinado con organismos estatales y nacionales, hemos otorgado financiamientos a 189 artesanos por un monto de 4 millones 500 mil pesos. En el mismo tenor, se ha capacitado a 440 artesanos en materia de fibra vegetal, fibra de plátano, talabartería, tallado de madera, hueso y otros.

A través del Servicio Estatal de Empleo se impartieron 158 cursos de Capacitación para el Autoempleo a 3 mil 540 emprendedores. Con el Subprograma de Fomento al Autoempleo, se entregaron mobiliario, maquinaria, equipo y herramientas de trabajo a 261 Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, en beneficio de 580 buscadores de empleo en 16 de los 17 municipios del Estado.

Atención a las mujeres

La atención a la salud de la mujer ha sido una prioridad de mi Gobierno: la mortalidad materna, que es uno de los indicadores más representativos de la salud pública, registra una tendencia descendente en el último lustro y en 2016 se redujo en 28.3% con respecto del año anterior.

De la misma forma, el embarazo en adolescentes disminuyó en el primer semestre de este año 15.42% con respecto del mismo período del año pasado.

2017 ha sido un buen año para la salud de la mujer tabasqueña: las tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino y mamario han disminuido, gracias a la productividad de los programas de detección oportuna, que en este año han logrado el primer lugar nacional en la evaluación de desempeño “Caminando a la Excelencia”.

Por su magnitud y trascendencia el principal reto de la salud pública en Tabasco lo constituyen las enfermedades crónico-degenerativas, razón por la cual desde 2014 se lanzó la Estrategia Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, para reducir la morbilidad y mortalidad por estas causas.

Uno de los principales retos epidemiológicos de Tabasco, es sin duda, la transmisión vertical y la mortalidad por VIH-SIDA. Sobre ello estamos trabajando intensamente con la participación activa de las Organizaciones No Gubernamentales involucradas.

Abasto de medicamentos

El abasto de medicamentos en las unidades médicas de primer nivel es del 80% y en los hospitales generales y comunitarios del 75%. Está en proceso la compra consolidada nacional de medicamentos por un monto de 196 millones de pesos, lo que garantizará un abasto superior del 90% para 2018.

A 2 años de su puesta en marcha, la Estrategia “En tu casa la salud” se ha extendido a las 17 cabeceras municipales, con el objetivo de fortalecer las acciones de atención primaria en la materia. A la fecha se visitaron 95 mil 796 casas y se realizaron 30 mil detecciones en mayores de 20 años.

Asimismo, se han invertido 3 millones 930 mil pesos en equipamiento médico, dotando de ultrasonidos doppler avanzado y de alta definición a los Hospitales de la Mujer, Juan Graham y Rovirosa.

El lunes pasado inauguré el Centro de Salud con Servicios Ampliados de la Zona Yokot’an de la Ranchería Buenavista, debidamente equipado, que atenderá 80 mil 43 habitantes, con una inversión de 75 millones 400 mil pesos. ¡Compromiso cumplido con esta importante región indígena del municipio de Centro!

Del Programa DIF Tabasco

El Programa Cambia Tu Tiempo, iniciativa a cargo del Sistema DIF-Tabasco, ha logrado fomentar una cultura de apoyo y solidaridad en la vida de muchos jóvenes del Estado, quienes comparten su tiempo libre con los que más lo necesitan.

Este año conseguimos consolidar la cobertura del Programa en los 17 municipios, alcanzando el registro de 57 mil 285 jóvenes, de los cuales 29 mil 528 participan activamente en forma regularizada, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social del Estado, dedicando 1 millón 203 mil 962 horas de servicio social, en apoyo a personas y grupos vulnerables en centros asistenciales y espacios públicos, con lo que reafirman valores universales.

Este año colocamos la primera piedra de lo que será próximamente el Centro para Personas con Discapacidad Auditiva “Enseñas”, que brindará servicios de calidad a nivel médico, terapéutico y educativo que permitan enriquecer la cultura sorda y la oyente. Este proyecto es un ejemplo de inclusión de mi Gobierno hacia todos los sectores de la población, gracias a la suma de esfuerzos compartidos con el DIF Nacional, así como a alianzas estratégicas con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, que harán realidad este Centro equipado con tecnología de punta para el desarrollo de las personas sordas, de su cultura y de sus familias.

Durante mi gestión se han creado más de 70 espacios que brindan servicios de apoyo asistencial a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad, entre ellos las Clínicas de Síndrome de Down en todos los municipios del Estado; el Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Solicitantes de Asilo; y los Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida.

Reiniciamos actividades en el Centro Gerontológico con el equipamiento adecuado y personal especializado para que los adultos mayores se beneficien de un espacio digno que cuenta con una oferta de 42 talleres y 15 actividades en la Casa de Día, donde se les brinda un cuidado cálido y oportuno.

Pusimos en marcha el Programa Familias de Corazón, con el acompañamiento técnico de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la asociación internacional Hope and Homes for Children, para brindar a niñas, niños o adolescentes que por diversas causas o situaciones están separados de su familia de origen, un entorno que les brinde cuidados y atenciones pero ante todo acompañamiento para muchas otras actividades de la vida en familia que les ayuden a crecer y ser felices, como lo hacemos con nuestros hijos.

Reconociendo labor del DIF Tabasco

Felicito al equipo del DIF estatal, y a los equipos de los DIFs municipales por las tareas realizadas. Agradezco el trabajo solidario, generoso y eficaz del voluntariado comprometido en estos esfuerzos; y reconozco la iniciativa, el profesionalismo y la gran emoción social de quien coordina todas estas acciones al servicio de los más necesitados de Tabasco: mi esposa, Martha Lilia López de Núñez.

En abril de este año, el Secretario de Educación Pública visitó la entidad para presentar el Nuevo Modelo Educativo, instrumento estratégico en la materia. Aquí secundamos decididamente la Reforma Educativa promovida por el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. Lo hemos podido hacer por la participación de los maestros, sus organizaciones sindicales, autoridades, padres de familia y la sociedad en general, que valoran la trascendencia de este esfuerzo nacional.

Reconozco aquí ampliamente el extraordinario trabajo realizado por el Secretario Aurelio Nuño y sus colaboradores, en el impulso a la Reforma Educativa, que constituye sin lugar a dudas la acción transformadora más promisoria para el presente y el futuro de México y de Tabasco. ¡Enhorabuena, Señor Secretario de Educación Pública!

En 5 años logramos avances sustanciales en el otorgamiento de becas, libros de texto, tabletas, lentes, mochilas, útiles y mobiliario escolar. Asimismo, en materia de capacitación y actualización docente, y en temas innovadores como la inteligencia emocional.

El 23 de enero pasado fue puesto en marcha el Programa “Educar para la Vida: Responsabilidad Compartida”, esfuerzo interinstitucional que busca garantizar el desarrollo humano de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los niveles de educación básica y media superior de la entidad.

Comprende estrategias como: Mochila Segura, Escuela Segura y Línea Segura, con la participación de padres de familia, personal docente y administrativo de diversas dependencias federales y estatales.

El desempeño de alumnos y docentes de educación básica se ha fortalecido con la entrega durante mi gestión, con el apoyo del Gobierno Federal, de 192 mil 760 dispositivos portátiles de cómputo, en beneficio de 184 mil 426 alumnos, 5 mil 935 docentes de 5º y 6º grados, así como a 2 mil 399 figuras educativas.

De la educación a los adultos

A través del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, participamos en la Gran Cruzada de Alfabetización y Combate al Rezago Educativo. A la fecha la entidad se coloca por debajo de la media nacional que es de 5.48%, con un porcentaje de 5.36%. Cabe destacar que el rezago educativo total en la entidad ha disminuido de 39.26% en 2010 a 32.60% en 2015.

De la concurrencia de la Federación y el Estado a favor de la equidad educativa da testimonio la entrega de 276 mil 313 becas, con una inversión de 1 mil 197 millones de pesos, durante el Ciclo Escolar 2016-2017.

Con corte a octubre del presente año, a través del Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa, se lleva a cabo la ejecución de 634 obras en todos los niveles, con una inversión programada de 926 millones 48 mil pesos de recursos federales y estales, en beneficio de 205 mil 361 alumnos, generando 12 mil 727 empleos temporales.

En esta administración, con el fundamental apoyo federal de Escuelas al CIEN, invertimos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, 3 mil 305 millones 257 mil pesos de recursos federales y estatales, en 4 mil 643 planteles escolares en todos los niveles educativos, lo que representa que hemos trabajado en el 72% de las escuelas de Tabasco. Al concluir el Gobierno del Presidente Peña Nieto y mi propio Gobierno habremos reconstruido o construido más del 80% de la infraestructura educativa de la entidad.

Agradezco, a nombre de la sociedad tabasqueña y el gobierno estatal, el respaldo personal e institucional del Maestro Aurelio Nuño Mayer, para que Tabasco cuente con el apoyo financiero, necesario y oportuno, en la prestación de los servicios educativos.

En días pasados entregué 263 títulos de propiedad a escuelas públicas de zonas rurales y urbanas del Estado, ubicadas en propiedad social, garantizando con ello la certeza jurídica y seguridad patrimonial de una superficie de 971 mil 340 metros cuadrados, con el apoyo del Registro Agrario Nacional.

Apoyando a quienes menos tienen

El Programa Corazón Amigo, consistente en el apoyo a personas con discapacidad permanente y en condiciones de pobreza extrema, en lo que va del año tiene un padrón de 38 mil 166 personas beneficiadas correspondientes a los 17 municipios, con una inversión de 174 millones 498 mil pesos.

Dentro de las carencias sociales toma relevancia mejorar la calidad y los espacios de la vivienda. Por ello se puso en marcha el Programa Casa Amiga, que para el 2017 tiene proyectada la edificación de 1 mil 50 viviendas, de las cuales actualmente se han convenido 623 en los 17 municipios, con una inversión de 86 millones 597 mil pesos, de los cuales el Gobierno Federal aporta 41 millones 462 mil pesos y el Gobierno del Estado 45 millones 135 mil pesos.

En el marco de la autoconstrucción de vivienda, desde el 2014 cuando se inició el Programa al 2017, se han invertido 439 millones 320 mil pesos; teniendo a la fecha 4 mil 109 acciones en diversas localidades del estado, beneficiando a igual número de familias. Esta generosa acción les ha permitido mejorar sus condiciones de vida. Cada familia beneficiada goza ahora de un espacio cómodo y digno, que les hemos aportado con recursos públicos, correspondiéndole ahora a los beneficiarios hacer de su casa un verdadero hogar, donde la convivencia familiar respetuosa y armónica contribuya a reconstituir el tejido social.

Desde aquí expreso el reconocimiento de Tabasco al apoyo brindado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, durante 2017 hemos ejecutado 80 proyectos en los rubros de agua potable, drenaje sanitario, caminos y salud, los cuales impactan a una población de 241 mil 869 habitantes de diversas localidades. La inversión total aplicada es de 276 millones 23 mil pesos, de los cuales el Gobierno a mi cargo aporta 165 millones 20 mil pesos, los ayuntamientos 108 millones 874 mil pesos y el Gobierno Federal 2 millones 129 mil pesos.

En el período 2013-2016 apoyamos así a 713 mil 235 habitantes, con una inversión acumulada de los tres órdenes de gobierno de 1 mil 314 millones 849 mil pesos. Estas acciones coordinadas han permitido reducir carencias de acceso a la salud y servicios básicos, y al mismo tiempo mejorar la calidad de las viviendas, especialmente de aquellas personas en pobreza extrema.

Trabajo a favor de los jóvenes

En Tabasco hay 749 mil 335 jóvenes, que representan el 33.47% de la población, quienes son atendidos por el Instituto Estatal de la Juventud, que ha articulado una serie de programas, destacando el Premio Estatal de la Juventud. Este año otorgamos 21 galardones en distintas disciplinas a jóvenes sobresalientes del Estado.

En mi administración se ha trabajado intensamente para reforzar el desarrollo social en favor de los más desfavorecidos. De acuerdo al informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2012 y 2016 Tabasco muestra avances en 4 de los 6 indicadores que mide, al reducirse el rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a la seguridad social y la carencia por calidad y espacios de la vivienda; en los otros 2 indicadores se registran déficits en el acceso a los servicios básicos de la vivienda y la seguridad alimentaria. Por lo que respecta al ingreso de la población se registra mejoría. Ante avances y rezagos seguimos redoblando esfuerzos por los tabasqueños en condiciones de pobreza.

Uso energético eficiente

Por el Programa de Eficiencia Energética y Consumo Responsable, y apegados a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público, a la fecha se ha logrado un ahorro de energía eléctrica de 4 millones 43 mil kilowatts-hora, lo que representa una economía por el orden de los 10 millones 774 mil pesos.

Destaco que derivado de la implementación por 31 Comités de Eficiencia Energética y Consumo Responsable del referido Programa, en lo que va de mi Gobierno hemos alcanzado una reducción de emisión de 68 mil 878 toneladas de gases de efecto invernadero.

Hemos propugnado porque la relación con Pemex se dé en el respeto y la colaboración, que establecen las directrices del Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva Tabasco-Petróleos Mexicanos. En este ámbito se atendieron 961 reclamantes por inconformidades relacionadas con daños patrimoniales presuntamente atribuibles a la actividad petrolera desarrollada en 8 municipios.

En relación al ordenamiento territorial y la infraestructura física, este año hemos invertido más de 2 mil 439 millones de pesos en la ejecución de 85 acciones de obra pública, gracias a los convenios de colaboración con el Gobierno Federal, que han coadyuvado al objetivo de proporcionar mejores condiciones de vida para los tabasqueños.

Ejemplo de ello son las acciones en: infraestructura para la procuración de justicia, que se llevan a cabo en 14 municipios, con un avance físico promedio de 65%, y una inversión total de más de 193 millones de pesos, aportados en un 67.73% por el Estado y en un 32.27% por la Federación, que coadyuvan en la consolidación de instalaciones para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Impulso al desarrollo

En materia de infraestructura para el desarrollo económico, con recursos estatales propios se concluyó el mercado provisional José María Pino Suárez, con una inversión de 40 millones 519 mil pesos. Una parte importante de estas instalaciones se aprovecharán cuando se concluya el nuevo mercado.

Actualmente, a partir de la demolición del antiguo inmueble, así como de la construcción de la nueva cimentación y estructura, con fecha 30 de septiembre se registra un avance físico promedio del 38% en las obras correspondientes, previéndose concluirlas en agosto del 2018, con una inversión superior a los 340 millones de pesos. Villahermosa volverá a contar con un moderno mercado a la altura de su condición de capital de Tabasco.

El Instituto de Vivienda de Tabasco culmina los trámites para iniciar el conjunto habitacional denominado Dora María, ubicado en el fraccionamiento Lagunas, constituido por 282 departamentos en condominio vertical, en una primera etapa, y 54 departamentos más en una segunda etapa, con una inversión global estimada en 185 millones de pesos.

La meta del INVITAB de fraccionamientos a municipalizar en este año 2017, es de 10 desarrollos habitacionales. Los fraccionamientos municipalizados del período 2013 a 2017 suman 49, con 48 mil 737 lotes, en beneficio de 194 mil 948 habitantes, a fin de otorgar seguridad patrimonial y oportunidad de desarrollo urbano a los beneficiarios.

En mejoramiento de la vivienda, el INVITAB ha canalizado recursos por 50 millones 609 mil pesos para familias de escasas posibilidades económicas.

A través de la SEDATU se convinieron recursos en 2016 por 38 millones 955 mil pesos, para el Programa de Infraestructura en la vertiente ampliación y/o mejoramiento de la vivienda, con lo que se realizaron 866 acciones encaminadas a la construcción de cuartos adicionales, en beneficio de igual número de familias en situación de pobreza, en localidades de 6 municipios con el objetivo de combatir el hacinamiento. Los últimos cuartos se entregaron en enero pasado.

Servicios para los municipios

En este año se terminó la construcción de la planta potabilizadora de Huimanguillo, con una capacidad de 125 litros por segundo, la cual dio inicio en el año 2015, con una inversión total de 62 millones de pesos. Esta obra beneficia a 27 mil 344 habitantes de la capital municipal, que ya reciben agua potable de manera constante y de mejor calidad. Es importante mencionar que este municipio era el único que no contaba con una planta potabilizadora, pues se abastecía a través de pozos profundos.

De igual forma, este 2017 se terminó la planta de tratamiento de aguas residuales de 22 litros por segundo en Jonuta, siendo un proyecto multianual que inició su construcción en el año 2015, con una inversión total de 26 millones 500 mil pesos. El Gobierno del Estado ha cumplido así con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada de los altos niveles de contaminación en el río Usumacinta ocasionados por las descargas de la red de drenaje urbano. Con esta acción la cabecera municipal deja de contaminar y se mejora la calidad de vida de sus habitantes.

Con una inversión de 30 millones de pesos, con participación de los gobiernos Federal y Estatal, se lleva a cabo la primera etapa de la construcción, equipamiento y automatización de sectores hidrométricos en Villahermosa. La sectorización es una técnica de diseño y operación hidráulica que consiste en separar una gran red en pequeñas redes aisladas unas de otras, con lo que se podrán controlar las fugas, redistribuir el agua en la red, mejorar el suministro en las zonas que hoy en día presentan problemas de abastecimiento y ahorrar energía en forma simultánea. Con la realización de estos trabajos se obtendrá un balance hidráulico para dotar a la población la cantidad suficiente de agua, sin variación de presión.

Esta primera etapa comprende 10 de los 38 sectores en los que se dividió la red de distribución de la capital del Estado, derivado del estudio realizado en el año 2016, el cual fue dictaminado en el Plan Maestro de Agua y Saneamiento del Estado de Tabasco 2016-2045, realizado en el año 2015. En suma, se ha invertido a la fecha en el proyecto y obras de sectorización de la ciudad de Villahermosa, un monto de 60 millones de pesos.

Acciones preventivas

Como parte del Programa de Mantenimiento Preventivo de la Red de Alcantarillado Sanitario en los 17 municipios, en este 2017 se han desazolvado 932 mil 260 metros lineales, que sumados a los realizados en el período 2013 a 2016, hacen un acumulado de 10 millones 397 mil 919 metros lineales, resultado de un trabajo conjunto con los ayuntamientos.

En el presente año el Gobierno del Estado logró que el Gobierno Federal condonara el 100% de la deuda histórica por aprovechamiento de aguas y descargas residuales, que ascendía a un monto superior a los 17 mil 455 millones de pesos, ocupando Tabasco el primer lugar en adeudo a nivel nacional. Agradezco al Gobierno Federal la cancelación de este pasivo.

Durante mi gestión a través de la CEAS se han realizado 288 acciones de agua potable, 106 de alcantarillado sanitario, 72 de saneamiento y 173 de reconstrucción dentro del programa FONDEN, con una inversión de 2 mil 478 millones 330 mil pesos.

Para generar bienestar social y económico realizamos obras de infraestructura carretera. Este año construimos con recursos federales: 2 puentes para el libramiento de las líneas de ductos de Pemex ubicados en el kilómetro 1+380, y 1 puente mixto de 2 carriles tipo herradura en el kilómetro 4.5 de la ampliación de la carretera Villahermosa-Nacajuca, con un avance físico promedio de 88%.

La modernización y ampliación a cuatro carriles en la prolongación de Paseo Usumacinta a la Carretera Federal Villahermosa-Cárdenas del kilómetro 3+700 al kilómetro 5+600 y de éste al kilómetro 6+100, con un avance físico promedio de 92%. La construcción del puente de concreto armado en la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez ubicado en el kilómetro 3+900, con un avance físico promedio de 96%. Se beneficiará a más de 735 mil usuarios que transitan por estas vialidades diariamente, con una inversión total de 261 millones 472 mil pesos.

En lo concerniente al Programa de Desastres Naturales, se tienen en proceso de rehabilitación 19.32 kilómetros de caminos a nivel pavimento, mismos que serán concluidos antes de terminar este año. Sumados a los del período 2014 a 2017, se tienen rehabilitados: 211.65 kilómetros de camino a nivel pavimento; 65.94 kilómetros de camino de revestimiento con grava; 28.30 kilómetros de caminos mixtos (pavimento y grava); así como 17 obras de drenaje y puentes con una longitud total de 177.10 metros lineales, con una inversión acumulada de 426 millones 360 mil pesos, para beneficio de más de 195 mil habitantes.

En el transcurso de mi administración hemos realizado acciones encaminadas a brindar certeza jurídica a los participantes y usuarios del sector comunicaciones y transportes. Durante 2017 publicamos las nuevas tarifas del transporte público de pasajeros suburbano y foráneo; y del servicio de transporte público de carga de materiales para la construcción.

Del programa EDIFICA

En el marco del Programa EDIFICA, coordinado por el DIF-Tabasco, destinamos recursos por 1 millón 398 mil pesos para la construcción de 16 paraderos de servicios públicos en 15 comunidades de alta marginación del municipio de Centro, beneficiando a más de 7 mil habitantes.

En el segundo trimestre del año invertimos un total de 10 millones de pesos en el Proyecto de Infraestructura Vial Auxiliar de Semaforización y Señalamiento Vertical y Horizontal en el municipio de Centro, con el cual se modernizaron 57 cruceros de Villahermosa.

Una tercera Asociación Pública Privada se halla en trámite para su autorización. Denominada Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, tiene como objetivo principal desarrollar la infraestructura vial que requiere la población, a la vez que se mejora la imagen urbana de la ciudad. El proyecto comprende la instalación y mantenimiento de la semaforización para el tránsito, con señales verticales, equipos de fiscalización electrónica, así como sistemas de procesamiento de datos, imágenes y videos.

Seguimos impulsando a los transportistas del Estado con recursos para fomentar la sustitución de unidades de modelo antiguo por unidades nuevas. Actualmente se encuentra en proceso la segunda fase de la tercera entrega del programa de Chatarrización, con un presupuesto asignado de 14 millones de pesos, con el cual renovaremos 7 autobuses, 14 minibuses, 91 vans y 87 motocarros.

Acciones para la gestión

Durante mi gestión ha sido prioritario reducir la competencia desleal en todas las modalidades de transportes, garantizando la seguridad y el bienestar de la población usuaria del transporte público de pasajeros. Por ello en 2017 hemos dado continuidad al Programa Permanente de Operativos de Supervisión y Vigilancia, aplicando la ley en materia de servicio de transporte público en todas sus modalidades.

Año con año, hemos reforzado el combate a la proliferación de unidades irregulares, mejor conocidas como piratas. De 2013 a la fecha se han ganado los juicios de amparo en contra de aquellas unidades que realizaban actividades de transporte público con documentos apócrifos, dando como resultado la salida de circulación de 1 mil 440 unidades irregulares.

Continuamos beneficiando a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad de la ciudad de Villahermosa, a través de la renovación del subsidio anual para los usuarios con necesidades de movilidad, destinando 102 millones 469 mil pesos