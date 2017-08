No todo lo que hace el PRI está mal

Enfatiza que el partido, realmente lo que tiene que hacer, es trabajar en la construcción de acuerdos, para lograr avances en los distintos rubros

Florentino J. García Alcudia

Rumbo Nuevo

La diputada federal Georgina Trujillo, dijo interpretar el mensaje del gobernador Arturo Núñez como un ejercicio de la más pura política, es más allá de cuestiones de gobierno, inclusive lo comparó con el pacto por México donde se sentaron todas las fuerzas políticas para hacer un consenso en favor de los mexicanos.

“Yo lo interpreto como un ejercicio de la más pura política, son acuerdos y entendimientos, la política para eso sirve, para poder llegar acuerdos y para construir entre fuerzas políticas distintas los consensos que permitan avanzar y tomar decisiones conjuntas que favorezcan a los ciudadanos, es el ejercicio diario de la política, yo lo interpreto de esa forma, le repito en política lo que tenemos que haces es justamente la construcción de acuerdos, no se refiere solamente a una cuestión electoral en la búsqueda de los consensos que permitan construir un camino conjunto como se hizo en el pacto por México, donde no solamente el PRI y el PRD fueron juntas también las otras fuerzas políticas del PAN y demás.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, de que si esto que señaló el gobernador, de que el PRI y el PRD no son enemigo irreconciliable podría ser un paso para una posible alianza en el 2018, contestó la legisladora “creo que no es una cuestión que tenga que verse única y exclusivamente a la luz de lo electoral, yo insisto, no quiero interpretarlo desde la perspectiva electoral porque al final del día esa será una decisión que no pase por el gobernador Arturo Núñez, sino que pase por las dirigencias de los partidos, el PRD y el PRI.

De igual manera se le cuestionó si estarían ellos a favor de una posible alianza con el PRD, ya que en el congreso la fracción del PRI han ido en contra de algunas iniciativas enviadas por el ejecutivo del estado, expuso “no significa que en todo se tenga que ir a favor, creo que una oposición responsable debe acompañar los esfuerzos del gobierno, cuando sean decisiones que considere oportuna y correcta, pero también como oposición tienen el derecho de manifestar que están en contra de una decisión que consideren que no es la adecuada, yo espero creer que efectivamente es un hombre que entiende que el PRI es una fuerza política en donde no todos los que militan en el partido son corruptos y no todo lo que hace el PRI está mal, él fue testigo de ello.