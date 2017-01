No todo fue genial en la F1: Gutiérrez

Esteban Gutiérrez, de 25 años de edad, destacó que no había buena comunicación en el equipo de Haas

Ciudad de México

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez reconoció que su etapa en la Fórmula 1 no fue como esperaba y señaló que la situación al interior de la escudería de Haas no fue sencilla por lo que esto pudo provocar su salida de la máxima competencia de automóviles.

En declaraciones realizadas a Autosport, Gutiérrez, de 25 años de edad, destacó que no había buena comunicación en el equipo de Haas, pero también indicó que cometió algunos errores que no le permitieron continuar en la F1.

“El momento para mí en la F1, en general, no fue genial en los años que estuve allí que, junto con el hecho de que estaba demasiado confiado en como las cosas fueran atendidas, todo eso creó una situación difícil para mí”, explicó.

“El error que hice fue estar demasiado confiado en que estas cosas alrededor de mi eran atendidas. Estaba demasiado centrado en las personas que estaban específicamente a mi alrededor en esa etapa.”

Por otro lado, Gutiérrez aclaró que aunque había confusión al interior de la escudería, el equipo Haas siempre trato de hacer su mejor trabajo pero no pudieron evitar realizar una mala campaña.

“No es que se hiciera un mal trabajo, pero había un poco de confusión alrededor y me enfocaba demasiado en los resultados. Es por eso que las cosas sólo tomaron su tiempo y para el momento en que decidí cuidar lo que estaba pasando más allá del equipo era demasiado tarde”, indicó.