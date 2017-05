No tendremos video escándalo

Enfatizó el dirigente su compromiso para vigilar de cerca el proceso de elección de candidatos de los próximos comicios

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No aparecerá Adán López Hernández en ningún vídeo en dónde comprometa la honra y la honorabilidad del Partido Movimiento de Regeneración Nacional”, dejó en claro el dirigente de este partido político, Adán López Hernández, quién dijo que ante ello “habrá filtros y se respetarán los estatutos para quienes quieran en primer lugar, ingresar y en segundo lugar, quiénes van a ser los candidatos a los diversos puestos de elección popular”.

Negó tajantemente que en Tabasco vaya a ocurrir lo mismo que sucedió en el sur de Veracruz, en donde una candidata externa se le descubrió tener nexos con gente que entregaba recursos económicos supuestamente para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

“No, por supuesto que en Tabasco no va a aparecer ninguno de estos videos, mensajes, cartas o como ustedes le quieren llamar, ya que aquí si existe honorabilidad y transparencia”.

Se le cuestionó si en un momento, no se mira a Adán López Hernández en uno de estos encuentros casuales, a lo que de inmediato el senador con licencia respondió:

“Por supuesto que no, no van a ver a Adán López Hernández en uno de esos videos cartas mensajes o cómo se tienen ustedes llamar, ya que se está trabajando en favor de la sociedad tabasqueña para poder recuperar la transparencia y la legalidad en estos procesos”.

Pero admitió que los filtros siempre han existido en este partido político. “Por lo cual quienes quieran ingresar tendrán que seguir al pie de la letra así como se haces y que evidentemente quienes podrán ser aspirantes a un cargo de elección popular, también se de llevar a cabo estas acciones”-

Por lo cual descartó por completo que se vaya a “asustar” por presentar escenarios como en el sur de Veracruz. Donde también señaló Adán López Hernández que Morena no puede dar a conocer el número de militantes ya que se está trabajando en eso pero que la mayoría de los tabasqueños quieren estar ya con esta agrupación política”.