No te vayas, dice López Obrador a Ricardo Monreal

El dirigente nacional de Morena, afirmó que se reunirá con el jefe delegacional, para evitar se sume a la mafia del poder

Ciudad de México

Agencias

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Ricardo Monreal, jefe delegacional de la Cuauhtémoc, que no se vaya con “la mafia del poder” y que siga con el partido. Además, el tabasqueño adelantó que invitará a su proyecto a Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno capitalino.

De gira por Sinaloa, adelantó que buscará al delegado para convencerlo: “[Que Monreal] tenga confianza, que se quede en Morena, que no cometa el error garrafal de irse con los partidos de la mafia del poder: PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, entre otros

“Un mensaje para Ricardo Monreal: que siga con nosotros; lo voy a buscar para convencerlo de que siga con nosotros, que no se vaya, que no le haga el servicio a los de la mafia del poder, porque nada más hay dos caminos: cambio sí o cambio no. En Morena buscamos el cambio”, dijo.

En asamblea informativa en el municipio de Mocorito, comentó que a pesar de que Claudia Sheinbuam, delegada en Tlalpan, es la coordinadora de Organización de Morena en la Ciudad de México, se necesita el apoyo de Monreal en la transformación del país.

“Claudia Sheinbaum es la coordinadora de Organización, una mujer inteligente, honesta y de convicciones, pero voy a buscar a Monreal para que siga con nosotros y no se vaya con los de la mafia del poder. Necesitamos de su apoyo en el movimiento de la transformación de México”, dijo el líder de Morena.

Expresó que el PRI y el Frente Ciudadano son comparsa que no quiere el cambio. En entrevista con medios, el tabasqueño adelantó que en este año invitará a Marcelo Ebrard a participar con Morena, porque lo considera un extraordinario político y un buen servidor público.

“Está siendo ahora perseguido, porque no le gustó a [Enrique] Peña [Nieto] que Marcelo, o mejor dicho, a Peña lo malinformaron, le dijeron que Marcelo fue el que entregó la información sobre la casa blanca, y le agarró tirria. Entonces lo empezaron a perseguir. Cuando triunfe nuestro movimiento no se va a perseguir a nadie, va a terminar la política, si se le pude llamar así, de venganzas”, aseveró.

Pidió no utilizar la política, ni los instrumentos jurídicos con propósitos de venganza: “No debe haber represalias, entonces Marcelo Ebrard ha sido perseguido, pero lo voy a invitar en su momento a que lo ayuden.”

López Obrador reiteró la invitación a Ricardo Monreal: “Que lo piense, tenemos la mano abierta, franca, para Ricardo; que siga con nosotros, que no se vaya con los maleantes de Acción Nacional.”