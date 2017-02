No soy “la mala del PRI”

Enfatizó que no busca imponer a ningún candidato o aspirante, ahora de cara a la renovación de la dirigencia estatal del tricolor

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Georgina Trujillo Zentella, dejó en claro que no sería necesario que la dirigencia nacional de este organismo, lanzará una convocatoria para la renovación de la presidencia local, pues se puede establecer un Consejo Político Estatal y una Asamblea, ello para elegir al nuevo dirigente, y prepararse “para lo que viene”.

En entrevista con los medios de comunicación, la representante popular estableció que sí le sigue interesando ser la candidata de su partido al gobierno de Tabasco, pero dijo que ni ella coloca ni pone a nadie, ya que dijo que a veces la catalogan como “la mala del PRI”, y explicó que primero le dijeron que impuso a Liliana Madrigal, y ahora que colocará a Miguel Cachón como presidente, lo cual es una mentira.

Entorno a lo señalado por Andrés Manuel López Obrador, de que él es honesto e incorruptible, dijo que “lo compre quien no lo conoce”, y que evidentemente es necesario que señale que ha vivido en los últimos años, ya que no “le creo absolutamente nada al tabasqueño”.

Sobre la convocatoria de su partido, la representante popular hizo el comentario que sí los medios ya saben para cuándo será, ya que evidentemente ello no se sabe para cuándo, que es necesaria, pero no se determina el tiempo.

Y que con esta situación, a la mejor no hay ni siquiera lanzamiento de convocatoria por parte de la dirigencia nacional, ya qué explicó que en los estatutos se encuentra establecido que puede ser a través de un Consejo Político Estatal y una Asamblea Estatal, en dónde se puede definir al nuevo dirigente y con esta situación, ponerse a trabajar de manera concreta.

Dijo que los tiempos serán los justos cuando se tenga el dirigente con miras al 2018, y que se tiene toda la plena confianza de recuperar el poder en Tabasco para el 2018.

De los gasolinazos

Y en torno al tema del gasolinazo, detalló la también presidenta de la Comisión de Energía que evidentemente “de no incrementar los costos del combustible, se pudo complicar la implementación de programas sociales”, por lo cual era algo necesario y dijo que evidentemente no se puede quitar, porque afectaría la economía y el crecimiento del país.