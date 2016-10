No son tiempos para pensar en la renovación gubernamental, es tiempo de unirnos a Arturo Núñez: Fernando Mayans

El senador del PRD, dejó en claro que todavía no son tiempos para pensar en la renovación gubernamental

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Con un llamado a que se tiene que cerrar filas en torno al gobierno de Arturo Núñez en este último tramo de esta presente administración, porque todavía no son los tiempos para estar pensando en cuestiones electorales, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Fernando Mayans Canabal destacó que “hay que serenarse todos y caminar por la misma dirección que el gobernador”.

En este sentido, el representante popular dejó en claro que todavía falta tiempo para estar hablando de diversos escenarios electorales, por lo cual, la invitación se centra en que “todos unidos con este gobierno”.

Y además, pidió a serenar los ánimos a los adelantados rumbo al proceso electoral del 2018, al considerar que la renovación gubernamental aún está lejana.

Al referirse a los funcionarios estatales como Pedro Jiménez León y David Gustavo Rodríguez Rosario, indicó que deben cerrar filas en torno al gobernador Arturo Núñez Jiménez.

“A todos los que están así desesperados, ya les he dicho que aquí en Tabasco falta mucho tiempo; hay que estar serenos, hay que estar todos trabajando para Tabasco, esa es la instrucción que el gobernador les ha dado a ellos”, afirmó.

Agregó que además hay que respetar también la ley electoral, “creo que hay que serenarse porque ahorita tenemos que trabajar en torno al gobernador para que Tabasco prospere y tenga los beneficios”, apuntó.

Cuestionado sobre las quejas contra el titular de la Sedafop de estar desviando recursos, dijo que es necesario poner las demandas correspondientes para que esto tenga valor ya que no basta una denuncia verbal,

Esto es necesario, dijo, para que el órgano electoral le dé seguimiento, al tiempo de insistir en que falta mucho tiempo; “tenemos gobernador para rato y tenemos que ayudarlo porque hay que sacar al estado adelante”.