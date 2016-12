Ojo corruptos. No solaparé corrupción ni al interior de la administración, estatal ni en los Ayuntamientos: Arturo Núñez

Enfatizó en su asistencia al informe de gobierno en Jalapa, que la calificación, no menoscaba el curso de procedimientos de responsabilidades

El Gobierno de Tabasco no ha solapado ni solapará ningún caso de corrupción, ni al interior de la administración estatal ni en los Ayuntamientos –en la medida que le corresponde–, asentó el mandatario Arturo Núñez Jiménez.

Al referirse a la calificación de las cuentas públicas municipales correspondientes al ejercicio 2015, dijo que si bien la aprobación o no de éstas parte de un dictamen técnico del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), los que deciden en el Congreso local son los diputados y su correlación de fuerzas.

Sin embargo, el gobernador dejó claro que la aprobación de las cuentas no va en menoscabo alguno de que sigan su propio curso los procedimientos de responsabilidades, ya sean por la vía administrativa, penal o civil, en caso de que los haya.

Núñez Jiménez sostuvo que su gobierno no será condescendiente con la corrupción, y aseveró que han sido otros los que la han solapado. Evidenció que sólo hay que ver los escándalos a nivel nacional, relacionados con gobiernos de otros estados.

En el caso de Tabasco, sentenció, “que no nos señalen con dedo flamígero los que sí se robaron, sólo en efectivo, a lo largo de los seis años anteriores a mi gobierno (y está documentado) 12 mil millones de pesos”.

“Que no vengan ahora a decir que la corrupción está aquí. Aquí están abiertos los expedientes para hacer responsables a quien deba serlo”, atajó en la sesión solemne del Cabildo de Jalapa, efectuada con motivo de la presentación del primer informe de labores de la alcaldesa Esperanza Méndez Vázquez.

El jefe del Ejecutivo estableció que, en el manejo de las finanzas públicas, en Tabasco lejos de ampliarse la deuda se está reduciendo, porque “no le vamos a heredar a las futuras generaciones, ni a las nuevas administraciones, una situación insalvable en materia financiera”.

Se controló la deuda pública

Subrayó que en 2016 no sólo no creció la deuda pública del estado en números netos, sino que se redujo en alrededor de 100 millones de pesos. “Traemos un adeudo bancario de 6 mil 500 millones, que implican el acumulado de gobiernos anteriores, más 1 mil 500 millones a proveedores”, reportó, e informó que de toda esa cifra, sólo 450 millones corresponden a un empréstito contratado durante la actual gestión.

Explicó que este financiamiento se invierte en el nuevo sistema de justicia penal, y fue adquirido a petición y sugerencia del Gobierno de la República.

Ante el cuerpo edilicio, representantes de la sociedad civil e invitados especiales, Arturo Núñez dio a conocer que de los 1 mil 500 millones de pesos que se debían a proveedores, un adeudo heredado que “no se nos informó ni se nos dejó previsión presupuestal alguna”, este año se pagó la tercera parte, esto es 500 millones de pesos.

“Es decir, si (en el actual gobierno) agregamos 450 millones de deuda bancaria, (pero) redujimos 50 millones al pagar 500 millones a proveedores, y cancelamos un adeudo bancario anterior de 42 millones de pesos, quiere decir que en total hemos pagado 542 millones de deuda, contra los 450 millones que contratamos”, puntualizó.

En el ejercicio de rendición de cuentas realizado en el Casino del Pueblo de esta ciudad, la alcaldesa Esperanza Méndez dio cuenta de lo realizado a nivel local durante su primer año de gobierno, entre lo que se encuentra acciones en materia de desarrollo social, salud, educación, fomento al campo e infraestructura.