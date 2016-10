No solaparemos anomalías: Fócil

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretende “desechar” a aquellos ex presidentes municipales, a quienes a través de las instancias correspondientes les comprueben actos anómalos e irregularidades “para ser postulados a otros cargos electorales, ya que nuestro organismo no debe solapar este tipo de anomalías”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Lo anterior lo señaló el diputado local del sol azteca, Juan Manuel Fócil Pérez, al agregar que “hay que entender, como organismo no debemos solapar anomalías de estos ex servidores públicos, pues tienen malos antecedentes, en donde debemos de eliminarlos”.

Sin embargo, descartó que vayan a ser expulsados del sol azteca, pues basta con no tomarlos en cuenta.

Fócil Pérez expresó que “los que caen en actos de corrupción, pues simplemente en nuestro partido no los apoyamos, ya que evidentemente atentan contra los principios y la sociedad los rechaza”.

Al preguntársele casos como los de los ex alcalde de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio; Nacajuca, Pedro Landero López, y Cárdenas, Abenamar Pérez Acosta, cuyas cuentas públicas del 2015 registran millonarias observaciones por irregularidades, Fócil Pérez evitó entrar en nombres.

“Antes de mencionar nombres, los diputados deben revisar los informes técnicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), y las obras seleccionadas, y calificar las cuentas públicas de manera justa”, dijo.

Agregó que “si alguien hace un mal papel, pues ya no lo podemos ayudar, esto es así de sencillo, alguien que no le sirvió a la gente, pues ya no lo podemos apoyar”, expresó el diputado local.

Refirió que ha habido casos en que cuentas públicas de alcaldes perredistas han sido reprobadas, y luego los aceptan en otros partidos.

“”Luego se van a otros partidos, allá dicen que les perdonan sus pecados, pero nosotros no debemos hacerlo”.