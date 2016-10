No sobran recursos: Abalos

“En Tabasco no sobra el dinero como han dicho los diputados locales y federales del PRI” dejó en claro el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Oscar Abalos, quien criticó severamente al Gobierno de la República en pretender “arrebatarnos dos mil 700 millones de pesos, aunado al recorte a Pemex, a un estado que le ha dado todo a la Federación y con ello, pretenden hundirnos”.

En este sentido, el representante popular advirtió que “de entrada y a un mes de que se apruebe el presupuesto federal, se maneja dos mil 700 millones de pesos de recorte, y sobre todo, que no se observa como la federación nos apoyará”.

Oscar Abalos dijo que por el contrario, el recorte presupuestal está planteado en todos los sectores,

“Quiero decirles que en el sector del campo comparado con el presupuesto del 2016, sufrimos una reducción del 78 por ciento, en el caso de salud, tenemos una reducción del 12 por ciento, en educación tendremos 6 por ciento menos; en comunicaciones y transportes 68 por ciento menos; en medio ambiente hay una reducción de un 61 por ciento, en desarrollo social 0.92 por ciento, en Gobernación el 56 por ciento, esto hace un total de 2 mil 700 millones de pesos”.

Mientras, el representante popular Héctor Peralta Grappin mencionó que el recorte presupuestal para Tabasco se estima en 2 mil 700 millones de pesos, exigió a la Federación el trato injusto que se le está dando a la entidad.

“Lo que pedimos no es mucho, los 2 mil 700 millones de pesos representan apenas el 0.01 por ciento de todo el presupuesto federal”, expresó el diputado.

Explicó que por el contrario, el recorte de todo ese dinero “significa hambre y necesidad para un pueblo que está golpeado por la crisis petrolera”.

Añadió que “no se vale que le tumben a Pemex en Tabasco presupuesto por el orden de 50 mil millones de pesos, tenemos una tasa de desempleo de 7 por ciento, y no se vale que nos estén perreando, como decimos, 2 mil 700 millones de pesos”.