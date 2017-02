No se prometió nada a nadie: Adán Augusto

Deja en claro el presidente en Tabasco del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Adán López Hernández que nadie les prometió nada a quienes firmaron el acuerdo de unidad de que van a tener cargos de elección popular, qué es un trabajo de lograr rescatar al país de la crisis que padece, además de destacar que el propósito principal de Morena es que Andrés López Obrador sea el próximo presidente la República, “y lo demás va a venir sólo por su propio peso”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En su tradicional rueda de prensa, el senador con licencia se le cuestionó en torno a la presencia del diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Marco Rosendo Medina Filigrana, en donde dijo que se le invitó, y que es de los pocos políticos que tiene congruencia, ya que dijo y reconoció que él firmó este acuerdo por lealtad con Andrés Manuel López Obrador, ya que desde su inicio, lo ha estado impulsando, pero que si quiere venirse a Morena, están las puertas abiertas; pero si no, tampoco pasa absolutamente nada.

Negó que estén trayendo cartuchos quemados y que tengan una gran cola que le pisen, y dijo que no hay que criticar antes que nada, y que los 25 personajes que se subieron al estado y firmaron el acuerdo de unidad, la mayoría son catedráticos, maestros universitarios y de la sociedad civil.

Por lo cual le pidió a los medios no criticar a quiénes firmaron, ademán dejar en claro que Morena trabaja a favor del proyecto de Andrés López Obrador.