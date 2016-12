No se militariza Tabasco

Destacó que es necesario su labor, para poder hacer frente a los problemas de inseguridad y narcotráfico en todo el país

Se suma el Gobierno de Tabasco al llamado del poder federal al Congreso de la Unión para que se pueda concretar la disposición legal para que, las fuerzas armadas puedan apoyar en labores de seguridad, donde negó tajantemente que ello “pueda interpretarse como la militarización de la impartición de justicia, por ello esperamos que exista esta voluntad para que se concrete esta situación”.

Al acudir al evento en donde el Tribunal Superior de Justicia hizo entrega de reconocimientos a su personal, el mandatario estatal estableció que “se requiere esta norma jurídica, es por ello que nos sumamos a este llamado, que realizó esta misma semana en el estado el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, para que los congresistas federales atiendan este llamado”.

Y añadió que “nos permiten ir por las aproximaciones sucesivas y es un tema que por diversas razones, hemos puesto en una situación delicada a nuestra fuerzas armadas, ello cuando irrumpió la violencia en el país vinculada al narcotráfico y a los carteles de la droga de todo el esquema de la delincuencia organizada, la verdad es que no se encontró con cuerpos de seguridad pública que estaban preparados, ya que generalmente estaban preparadas para detener borrachitos y en todo caso para cuidar el orden público”.

Y esto se ha tenido que prolongar “pero no tiene base jurídica, por ejemplo en el nuevo código procesal único no aparece jamás ningún integrante de las fuerzas armadas como primer respondiente y porque están patrullando el país, están permanentemente en guardia y vigilancia del territorio y no pueden actuar y tienen que esperarse a que llegue un policía para que sea el primer respondiente”.

Y luego el policía dice “pues a mí no me consta y todavía se nos atoran más cosas”.

“Pero el propósito es que tenemos que tener claro que no podemos tener a las fuerzas armadas en el peor de los mundos exigiéndole que nos ayuden a combatir la inseguridad, y no le demos la base jurídica mínima; ellos no están pidiendo hacerse cargo de la seguridad interior no están dispuestos como lo están por disciplina por honor por lealtad apoyar la seguridad pública, pero no es su responsabilidad”.

Por lo cual “espero que nuestro Congreso de la unión se sensibilice, entienda la circunstancia, porque sería muy grande para todos que la fuerzas armadas se retiren de la lucha contra el delito”, y agregó que “mientras no tengamos policías preparadas, hay que acelerar también el proceso para que finalmente sólo por excepción tuviéramos que acudir a las fuerzas armadas”.

Por lo cual “el proceso de reforma constitucional en las cámaras del congreso de la unión y ahora en la legislatura de los estados de la Reforma en materia de Justicia laboral, que significa otro reto enorme porque se le incorpora lo que ha sido una jurisdicción administrativa en las juntas y tribunales de conciliación escritas al ejecutivo para trasladarse al poder judicial con la idea de la división de poderes”.