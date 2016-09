No se encubrirá a nadie: De la Fuente Utrilla

Al dejar en claro el presidente de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso de Tabasco, el diputado independiente Juan Pablo de la Fuente, que no existe riesgo alguno que le quiten este cargo, derivado a que la figura de independiente ya existe en la legislación, por lo cual reiteró que “no solaparemos a nadie”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, indicó que en esta semana se estarán reuniendo con los integrantes de esta comisión, ello para estar definiendo fechas para la revisión de los documentales y las físicas de las obras de las cuentas públicas.

El representante popular independiente dijo que no existe posibilidad alguna de que sea removido como presidente de la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda, derivado a que dejo la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la que dijo que en primer lugar “mi trabajo me avala plenamente; y en segundo lugar, que la figura de diputado independencia existe la ley sobre la materia, por lo cual no existe riesgo alguno de que lo vayan a cambiar”.

Juan Pablo de la Fuente Utrilla, destacó que se está trabajando con sus otros siete compañeros y que evidentemente, la próxima semana en trabajo de comisiones, se estará están verificando las fechas de las revisiones documentales y físicas, cuáles son las obras que se van a estar revisando, y sobretodo buscando que todo concuerde y que no exista problema alguno.

Se le cuestionó si no tendría que obligar a sus correligionarios a acudir a las pruebas físicas, dijo que no, que no está en la ley.

De igual forma, dijo que las revisiones que se van a estar haciendo sin colores ni partidos políticos, todos sujeto a la Norma establecido, a la legalidad y que por ende si alguno de estos municipios que se encuentran en la tercera inspectora de Hacienda tiene anomalía, “vamos a tener que reprobarlo”, y que van a estar revisando con lupa las obras que les toque estar verificando para evitar problemas posteriores.