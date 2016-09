No se deben dejar perder los recursos para su construcción del nuevo mercado Pino Suárez: Juan Manuel Fócil

Debe haber voluntad y disposición de todas las partes para que se concrete el proyecto del nuevo mercado público “Pino Suárez” consideró, el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócl Pérez, al tiempo de sostener que no se deben dejar perder los recursos económicos que ya fueron autorizados para su construcción.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Entrevistado en torno a la situación que se registra en ese populo centro de abasto de Villahermosa, Fócil Pérez dijo que la postura de algunos de los locatarios, pone en peligro que se dejen de invertir casi 300 millones de pesos.

Sin embargo, el legislador local confió en que no deben prevalecer los intereses personales, de grupo o políticos por encima de los de la sociedad. Se debe tener voluntad y disposición para dirimir las diferencias, insistió.

Sería lamentable –puntualizó Fócil Pérez- que por encima de los intereses de la sociedad estén intereses políticos. Los que ya han estado en un puesto público saben que es gratificante cuando se ejecuta una obra, sin importar el color o partido que la logró ejecutar”.

El representante popular del PRD, pidió a los más de mil 200 locatarios que tengan la visión para que permitan la ejecución de una obra que no sólo beneficiará a los ciudadanos, sino a ellos también, porque tendrán un mejor patrimonio para sus familias.

Fócil Pérez dijo que tiene conocimiento que los locatarios están poniendo como argumento o justificación para que no se realice la construcción del nuevo mercado “Pino Suárez”, que no se les está garantizando su patrimonio, por lo que pidió a la autoridad que le corresponda, que se les cumpla con esa demanda.

Consideró que sería algo incorrecto de parte de la autoridad municipal, sino les quiere dar a los locatarios las garantías que demandan. Debe haber voluntad de su parte.