No quiere homenaje después su muerte

Tampoco desea serie de TV biográfica; rechazó despedirse en Bellas Artes tras desaire en el pasado; limó asperezas con Juan Gabriel

Tlajomulco de Zúñiga, Jal.,

Notimex

El cantante mexicano Vicente Fernández pidió que tras su muerte, no se le rindan homenajes, pues desea que su funeral sea “normal”, así como sucedió con Pedro Infante y Jorge Negrete.

“Nomás que no me traigan como vendiendo charamuscas por todo el país y yo adentro de un cajón, eso no me gustaría. También me han propuesto que si grabo mi vida, pero mi vida no es como para andarla pregonando”, expresó el intérprete de 76 años.

Luego de la serie de tributos que se realizaron en memoria de Juan Gabriel, con sus cenizas en Ciudad Juárez y la capital mexicana, el llamado “Charro de Huentitán”, expresó que desea ocurra todo lo contrario.

“Yo hice una película que se llama ‘Como México no hay dos’ (1981). Es la historia de un ídolo y en ella vi mi sepelio, el cual es igual al de Jorge (Negrete) y Pedro (Infante). Yo sé que el cariño que me tiene el pueblo me va acompañar hasta el final y no quiero evitarlo; quien quiera acompañarme, está bien, pero lo normal.

“Quiero que me recuerden como un ser humano cuyo éxito que tuvo fue que ustedes (la prensa) y el público lo quisieran tanto”, aseveró en prolongada conferencia de prensa en la Arena VFG de su rancho Los Tres Potrillos.