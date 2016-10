No quiere animales en los circos

La actriz y modelo estadunidense Pamela Anderson participó en una campaña para pedir que se prohíban actos circenses con animales en Reino Unido.

Londres, Inglaterra

Notimex

Durante su visita a esta ciudad, Anderson solicitó además reunirse con la primera ministro Theresa May para hacerle llegar esta petición, al considerar que estos espectáculos son “vergonzosamente arcaicos” y “no deberían tener ningún lugar en la Gran Bretaña moderna”.

“Una de las cosas que más me gusta sobre el Reino Unido es su fuerte reputación como una nación que se opone a la crueldad con los animales”, escribió la ex protagonista de “Guardianes de la bahía” en una carta escrita a nombre de la asociación PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

“Es por eso que me quedé boquiabierta cuando me enteré que aún no ha prohibido a los circos animales salvajes”, agregó la también modelo en declaraciones recogidas por el portal Variety Latino.