No quedará impune investigación en Yumká

“Por supuesto que vamos a impedir que el tema de la denuncia en contra de la ex directora del Yumká, duerma el sueño de los justos, impedir que se le vaya a proteger, pues evidentemente se tiene que llegar a resultados concretos; y si tiene responsabilidad, adelante”, dejó en claro el presidente de la Comisión de Ecología del Congreso tabasqueño, José Atila Morales.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular del Partido de la Revolución Democrática (PRD), menciona que a pesar de que se dio un cambio ya en la dirección general de este Centro de Convivencia, evidentemente la denuncia que se presentó ante la Procuraduría General de República (PGR) de acciones ilegales dentro de este sitio por parte de la ex directora, no quedará no deberá estar impune.

“Por supuesto que nosotros como comisión de Ecología, vamos a estar pendientes y vamos a solicitar información a las instancias correspondientes para saber cómo va este asunto, y nos tenemos que asegurar de que no debe existir impunidad ni nada por el estilo”.

Destacó de igual forma, que buscaran un acercamiento con la directora del Yumka para saber en qué condiciones se encuentra este centro de convivencia, además de saber si existen algún tipo de irregularidades que dejo la anterior directora, ya que evidentemente se presentaron diversas situaciones que pusieron en riesgo el centro de convivencia.

De igual forma, destacó que con la PGR, se puede entablar un diálogo para saber cómo va la denuncia, pero también con las instancias correspondientes, cómo sería Semarnat para determinar que evidentemente este caso no debe quedar en la impunidad, ni tampoco acciones de ilegalidad.

“Les puedo asegurar que vamos a investigar e indagar cómo va la investigación, ello es para determinar las acciones que pueden seguirse, que pueden realizarse en contra de la ex directora, quien convirtió este sitio en una zona de irregularidades, y no debe quedar con la impunidad, ya que esto sería un mal precedente”.