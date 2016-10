No protegemos cuentas de nadie: De la Vega

Deja en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el congreso estatal, diputado José Antonio De la Vega Asmitia, que no está de acuerdo en que se permita “armar” a las personas para combatir la delincuencia, al reiterar que “no se protege a nadie con las cuentas públicas”.

En este sentido, al ser entrevistado destacó claramente que “en torno al tema de armar a las personas, no es conveniente, porque evidentemente se estaría creando problemas”.

Se refirió a la propuesta del senador del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado de permitir la portación de armas para seguridad y legítima defensa de los ciudadanos y consideró que esa no sería la solución ante la delincuencia.

“Lo que vamos a generar con eso es una guerra de guerrillas. Todos van a querer traer un arma y pueden ocurrir desgracias. No creo que la gente se sienta más segura con un arma en casa, incluso el Ejército impulsa programas para canje de armas por electrodomésticos, me parece que no es por ahí la solución” sostuvo.

Sin privilegios revisión de obras

Por otra parte, aseguró que en el proceso de calificación de las cuentas públicas no se protegerá a nadie y resaltó que el objetivo final de la fiscalización es evitar el desvío de recursos.

En ese sentido, señaló que de comprobarse complicidades entre funcionarios y contratistas, deberán ser señaladas para que se haga de nuevo la obra o se regrese el dinero faltante.

Dijo que si existen diferencias que permitan acreditar por parte de los diputados algo que está mal hecho en el OSFE y que no se corresponda con la realidad, deberá ser documentado y presentado para que se analice, evalúen y pueda considerarse para revisión.