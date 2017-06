No politizar inundaciones

El Vocero de la Iglesia Católica en Tabasco, padre Denis Ochoa Vidal, pidió a los partidos no politizar el tema de las inundaciones del pasado jueves, ya que evidentemente al ser un problema natural, hay que estar ayudando a la gente, pero no tratando de desprestigiar, atacar o sacar “raja política para su favor”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En su tradicional rueda de prensa, el vocero de la Iglesia Católica, mencionó claramente que además de que se comprobó que con esta inundación, el tabasqueño no ha logrado educarse en torno al manejo de estos fenómenos, ya que dijo que se tiene conocimiento que “el tirar basura ya se puede catalogar hasta como un deporte; todo el mundo lo hace y cuando vienen las lluvias fuertes, todo el mundo se queja”.

Tampoco le quitó responsabilidad a las autoridades municipales, las cuales tienen que analizar qué es lo que pasó realmente, si el sistema de cárcamos funcionó al 100% no, pero que también hay que buscar que también la sociedad tiene responsabilidad de ello. Y en torno a una posible denuncia por parte de partidos, les pidió a estos organismos no politizar el asunto, ya que evidentemente ante la proximidad de los comicios electorales pues esto sería causa para atraer gente a su beneficio personal.

Por lo cual dijo que es necesario mejor buscar soluciones evitar este tipo de problemas, y que nadie, absolutamente nadie traten sacar raja política en este tema.

“Estamos en contra de que organizaciones políticas busquen sacar raja política esta situación; no se tiene que politizar este tema, ya que es un asunto de prioridad, donde se tiene que evitar como con trabajo, con concientización, con educación, pero nunca echándole la culpa al otro, cuando evidentemente se tienen que buscar salidas al problema”.