No pediré licencia



La división y la escisión de grupos y corrientes podrían configurar el Waterloo de los partidos políticos en 2018, advirtió el diputado José Antonio De la Vega Asmitia al rechazar que pretenda solicitar licencia como legislador para competir por cualesquiera de los cargos de representación popular que estarán en disputa en los comicios del 3 de junio de 2018.

“No voy a pedir ninguna licencia de nada”, afirmó contundente pero enseguida, matizó: “Esto, todos lo hemos dicho (Sic), se dará en su oportunidad”.

Como ya se hizo habitual, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal respondió a la prensa al concluir la reunión semanal de la permanente que él mismo preside.

A la primera pregunta, negó que el resultado de la elección de gobernador en el estado de México, que se realizará el próximo domingo 4, se pueda “extrapolar” a Tabasco ni de cualquier entidad que tenga prevista una contienda similar para el año venidero.

De todas maneras, afirmó, el PRD, su partido, “está fuerte y en unidad. Con muchos aspirantes que están cerca de la ciudadanía”, añadió al tiempo de coincidir con el gobernador Arturo Núñez Jiménez al reconocer que “el PRI es un partido que tiene una presencia importante en el estado. No se puede dar por muerto”, expresó.

En ese tono, De la Vega Asmitia exhortó a sus correligionarios a “trabajar para llegar en unidad” a los comicios donde la participación de la mujer será decisiva toda vez que la legislación vigente establece a los partidos políticos postular nueve por ocho varones en la contienda por las 17 presidencias municipales; asimismo, once por diez hombres en la elección de los 21 diputados uninominales.

“El éxito de los partidos políticos en la elección de 2018 será en la buena selección de candidatos y una buena negociación al interior con las corrientes. Ir en unidad. De otra manera, eso podría ser el Waterloo de cualquier partido: la división y la escisión de grupos y expresiones”, reflexionó.

Acerca de su declarada aspiración por competir por la candidatura del PRD a la elección de gobernador, De la Vega Asmitia aseguró que en ese partido hay “una importante capacidad para procesar las diferencias internas”. Y pregunta de por medio, expuso:

“(Nosotros) con todos tenemos diálogos: con aspirantes y diferentes corrientes. Dentro del partido, no estamos destruyendo a nadie. Eso es premisa fundamental para lograr la unidad”, puntualizó. Y, finalmente, reiteró que el PRD tiene “buenas posibilidades de obtener importantes triunfos en 2018″.