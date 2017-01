No pagaremos le responde Peña Nieto

Ante cónsules y embajadores del país, el mandatario expresó el rechazo a cualquier intento de influir en los proyectos de inversión de las empresas mediante el miedo o las amenazas

Ciudad de México

Agencias

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que México no pagará por el muro que pretende construir el próximo gobierno de Estados Unidos.

Ante embajadores y cónsules resaltó que en la negociación con la administración estadounidense no aceptara nada que vaya en contra de los intereses del país ni de la dignidad de los mexicanos.

En una comida con diplomáticos rechazó las amenazas que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump contra el capital privado.

Peña Nieto admitió que el mundo está pendiente de cómo reacciona México ante dos nuevos desafíos: el dejar atrás el viejo esquema para fijar el precio de las gasolinas e iniciar una nueva etapa en la relación bilateral con Estados Unidos.

En el primer caso, dijo, se observó cómo tomamos una decisión difícil e impopular pero también impostergable y por la que muchos países han transitado ya, y hay comprensión hacia la medida adoptada.

Respecto a la nueva etapa en los vínculos con Estados Unidos, aseguró que el mundo ve a México como un país que con audacia y pragmatismo privilegiará el diálogo y el entendimiento para lograr acuerdos, para lograr beneficios concretos para los mexicanos.

Impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas de la relación bilateral están sobre la mesa: seguridad, migración y comercio.

“En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país ni de nuestra dignidad como mexicanos. No son negociables principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales”, aseguró Peña luego de la conferencia de prensa que dio el presidente electo de la unión americana.

Y continuó: es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México por supuesto no pagará.