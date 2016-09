No nos detendrán: Candelario

Luego de registrarse agresiones contra un regidor del partido, afirmó que seguirán invitando a la población a sumarse a sus filas

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

A pesar de las intentonas de ciertos grupos para acallar el avance que tiene el Partido de la Revolución Democrática (PRD), su dirigente Candelario Pérez Alvarado dijo que “las intimidaciones no nos detienen y seguiremos con este programa de afiliación, donde esperamos que las autoridades atiendan nuestra queja”.

En este sentido, el diputado federal tabasqueño del sol azteca, destacó que “nada nos amedrenta y seguiremos adelante, ello a pesar del ataque de la semana pasada contra nuestro regidor”.

Por lo cual, adelantó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra quien resulte responsable por hechos de vandalismo contra la propaganda del instituto político en la que se invita a la ciudadanía a sumarse en la campaña de afiliación.

Destacó que “la denuncia del regidor de Centro, Luis Alonso Palomeque Reyes, acusa que las cuatro llantas de su camioneta fueron atacadas con un arma punzo cortante a las afueras de su domicilio, en el fraccionamiento Brisas del Carrizal de Villahermosa”.

Indicó que se trata de ataques contra el perredismo y su campaña de afiliación, en la que han logrado adherir 50 mil nuevos militantes al sol azteca.

No descartó que miembros del partido de grupos distintos al suyo sean los autores de los ataques, lo que –manifestó- sería lamentable y a ellos no se les podría llamar compañeros.

El también diputado federal expresó que ya giró instrucciones al área jurídica del PRD estatal para que interponga las denuncias correspondientes ante la fiscalía, a la que pidió que investigue esos hechos.

De igual forma, el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócil, denunció en su cuenta de Facebook que propaganda de la campaña de afiliación como lonas estaban siendo destruidas.