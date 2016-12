Aseguró que continuará ha trabajado para todos los sectores de la comunidad, sin ningún tipo de exclusión, sin olvidos, ni olvidados

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Hoy la ciudadanía es vigilante de todas las decisiones que le afectan y cuenta con los mecanismos jurídicos para denunciarlas. “Quien tenga pruebas de anomalías o actos de corrupción que las presente ante las autoridades correspondientes y si hay responsables serán sancionados. Acepto las críticas, puedo aceptar el que se denosté mi persona, pero jamás permitiré que digan, sin prueba alguna, que Gerardo Gaudiano Rovirosa no actúa con transparencia y que su gobierno actúa fuera de la ley. No me dejaré vencer por nada. Ni las críticas injustas me alejarán de mis obligaciones con la gente y tampoco me alejarán de esas obligaciones el aplauso fácil y el elogio inmerecido”. Así lo afirmo Gerardo Gaudiano al presentar su primer informe de resultado.

Estamos avanzando por el camino correcto, estamos construyendo un municipio en el que todos participamos, en el que acordando soluciones entere todos, teniendo a Centro como eje de nuestro trabajo, porque al servidor público se le juzga por sus actos, no por sus intenciones.

Teniendo como testigo de calidad al gobernador, Arturo Núñez Jiménez y a su señora esposa, la maestra Martha López Aguilera, y con la compañía de su esposa , la licenciada Ximena Martel Cantú, presidenta del Voluntariado del DIF Centro, el presidente municipal de Centro, aseguro que con satisfacción, pero también con el compromiso renovado de seguir trabajando con más fuerza y dedicación, “les puedo señalar que, gracias al empeño, responsabilidad e imaginación de todos los miembros del Cabildo y los servidores públicos del municipio, logramos avances importantes en las diferentes áreas que conforman la administración municipal”

En este mismo sentido Gerardo Gaudiano, reconoció que “Don Arturo, como siempre es un privilegio, compartir este amor por Tabasco, porque como bien lo expresó en su reciente informe de gobierno, “cada uno desde su trinchera tiene que reforzar la unidad nacional porque los tiempos así lo exigen”. Y mi trinchera está junto a Usted, señor Gobernador. Gracias por su solidaridad, apoyo y compromiso con la gente de Centro”.