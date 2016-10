No más rescates a la UGRT: Fócil

El presidente de la Comisión de Fomento Económico del congreso del estado de Tabasco, Juan Manuel Fócil Pérez dijo que el gobierno del Estado no debe seguir salvando a la Unión Ganadera Regional, que ellos son iniciativa privada y tienen que velar por sus propios intereses, “y evidentemente, se requiere una estructura completa dentro de esta agrupación ganadera para que ellos se rescaten”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular se dijo de acuerdo en algunas voces, ello en señalar que el gobierno de Tabasco ya no tiene que salvar a esta empresa productiva ganadera, ya que dijo que desde hace décadas si le va mal, de manera “inmediatamente acuden con las autoridades estatales para buscar su rescate y esto va en perjuicio de la propia sociedad”.

Estableció que trabajen como lo que son, iniciativa privada y que realicen acciones en favor de Tabasco; que invierta “pero esta Unión Ganadera Regional tiene décadas en que no se ve acciones concretas”.

“Sencillamente cuando se ven en aprietos, recorren al gobierno que está en turno, y piden que los ayuden”.

“La Unión Ganadera Regional tiene décadas en que no se ve acciones concretas, eso se tiene que terminar”, donde mencionó que espera que en la Unión Ganadera Regional realmente se salve “ya que tiene socios de gran valía y que evidentemente no se meten en el liderazgo por el golpeteo interno que existe en el mismo”.

Indicó que si la Unión Ganadera Regional tiene problemas económicos severos, “pues evidentemente tiene que recurrir a sus propias decisiones y acciones, y dejar a un lado el gobierno del Estado para ser rescatada por enésima ocasión”.

Y aseguró que no la apuesta a su desaparición, pero si a una transformación completa para que se convierta en una verdadera opción de desarrollo en el Estado.