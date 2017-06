No más impunidad: De la Vega

Tras reiterar que en la Legislatura 59 propuso la desaparición del fuero a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia confió que en el análisis de la propuesta del Ejecutivo local para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, la figura de “impunidad” procesal sea “quitada” de la Constitución Política de Tabasco.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Al término del evento en el que entregó reconocimientos y estímulos económicos a 33 trabajadores de la Cámara de Diputados, De la Vega Asmitia respondió a las inquietudes de los reporteros que cubren la fuente legislativa.

En tal encuentro, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD consideró como un “despropósito” culpar al presidente de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, de los efectos del intenso aguacero que cayó en Villahermosa en la madrugada del jueves pasado.

Luego de considerar como denuncia “mediática a probar” la iniciativa de la dirigencia estatal del Partido Morena para defender a los damnificados de la tromba referida, De la Vega Asmitia se pronunció porque, en cualquier caso que involucre a funcionarios públicos, “se investigue todo hasta las últimas consecuencias; que se deslinde responsabilidades, si las hay, y si no que sea aclaren los hechos por las autoridades señaladas”.

De la Vega Asmitia, a pregunta de un reportero, insistió en el credo del respeto a la libertad de expresión. Pero aclaró, enfático:

“Pero esa misma Constitución y Ley Reglamentaria, permiten que cuando alguien te haga una difamación, cuando alguien difunda una información falsa que no se corresponde con la verdad, los ciudadanos pueden ejercer un derecho Constitucional que se denomina de replica. No es coartar la libertad de expresión…”, apuntó.