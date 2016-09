No más impuestos. Promete el alcalde Gerardo Gaudiano

Bajo la consigna de “recaudación sí, impuestos no”, el edil de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, se apresta a enfrentar la difícil situación que se avecina en el próximo ejercicio presupuestal. Hay que captar más recursos, “pero no vamos a incrementar los actuales impuestos, para no sangrar más la economía de los ciudadanos”. “Vamos a hacer rifas, vamos a dar incentivos para los ciudadanos cumplidos y que estén al día en sus pagos, y también vamos a dar facilidades a quienes tienen adeudos, pero primero tienen que ponerse al corriente”.

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Bajo la consigna de “recaudación si, impuestos no”, el edil de Centro, Gerardo Gaudiano, se apresta a enfrentar el reto de los recortes, a enfrentar la difícil situación que se avecina en el próximo ejercicio presupuestal. “Tenemos que captar más recursos, tenemos que ingeniárnoslas para lograr incrementar nuestra recaudación porque de esta manera podemos contar con más recursos federales, pero no vamos a incrementar los actuales impuestos, para no sangrar más la economía de los ciudadanos”.

Gerardo Gaudiano, señaló que se van a buscar las formas, se van a buscar los mecanismos que permitan captar más recursos, pero de ninguna manera se está pensando en aumentar los impuestos. “Vamos a hacer rifas, vamos a dar incentivos para los ciudadanos cumplidos y que estén al día en sus pagos, y también vamos a dar facilidades a quienes tienen adeudos, pero primero tienen que ponerse al corriente”.

Por otra parte, y al responder a una pregunta expresa de este reportero, el edil señaló “yo voy a luchar, voy a alzar la voz, que se oiga fuerte y que se escuche lejos, el ejecutivo federal tiene que cumplirle a Tabasco, y terminar las obras que ofreció y que incluso firmó ante notario y reactivar la economía, porque debido a nuestra situación estratégica, debemos tener un trato diferente”, dijo en tono enérgico.

Al ser cuestionado por los trabajadores de los medios de comunicación, Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal de Centro, señalo que en estos momentos no debe de haber distingos ni sectarismos, “este es el momento de la unidad, es el momento de jalar todos parejos, tener una verdadera visión de futuro y pensar en las nuevas generaciones que ya están aquí y que necesitan cuando menos la misma oportunidad que tuvimos nosotros para su desarrollo”.

En este mismo sentido Gerard Gaudiano preciso que no se trata de que le vaya bien a tal o cual grupo o partido, “se trata de que le vaya bien a Tabasco y a los tabasqueños, que haya oportunidad de estudio, que haya fuentes de empleo y que haya las mismas oportunidades para todos de acuerdo a sus capacidades, a su experiencia y a sus conocimientos”, preciso.