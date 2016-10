No más impuestos: Fócil

Por la situación económica que enfrenta Tabasco, no es conveniente que en el presupuesto de egresos del estado del 2017, se contemplen más impuestos, consideró el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócil.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Entrevistado antes del inicio de la sesión ordinaria de ayer, el legislador solaztequista, indicó que para el establecimiento de los impuestos, se tiene que seguir un procedimiento previo que incluye la revisión y análisis de la Ley de Ingresos.

En ese sentido, el representante popular dijo que sería negativo para los ciudadanos que se establezcan nuevos impuestos. Nuestra economía no está para fijar nuevos impuestos, reitero.

En cuanto al impuesto estatal vehicular, Fócil Pérez indicó que no debería de haberse eliminado, pero ya que se tomó esa decisión, ahora no debe volver a cobrar.

“No podemos –expresó el legislador local- estar jugando con la ciudadanía. Tendría un costo político. Además que yo no estaría de acuerdo en que se tome una decisión en ese sentido”.

Explicó que la postura asumida por la dirigencia estatal en ese sentido, es que no se debe establecer nuevamente el impuesto estatal vehicular. Que no se fijen nuevos impuestos porque las condiciones económicas de la sociedad no están que se tome una medida de esa naturaleza.

Al legislador le preguntaros sobre la contratación por parte del gobierno del estado de unidades blindadas, consideró que no todos los funcionarios públicos deben tener a su servicio unidades blindadas.

Expresó que los otros integrantes del gabinete no tienen cargos de alto riesgo, por lo que no se les debe de continuar contratando unidades blindadas.

Para finalizar, el legislador del PRD dijo que se debe implementar un plan de austeridad que permitirá, el ahorro de recursos económicos que pueden ser destinados para apoyar a los sectores más desprotegidos.