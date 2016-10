No más dependencia petrolera, Centro, cuenta con potencial productivo: Gaudiano

Destacó que las diversas comunidades del municipio, pueden ser fuentes de ingresos para los habitantes de estas zonas

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

“Toda esta zona de La IsIa, principalmente Plátano y Cacao, tiene un gran potencial de crecimiento económico muy importante, no nada más para el tema del Cacao, sino también y sobre todo para la exportación del plátano macho, ahorita estamos trabajando con los productores, estamos reactivando la empacado de ahí de Corregidora, y los estamos apoyando con reuniones de capacitación, hemos dado fertilizantes, insecticidas, y estamos en contacto con las instancias estatales para apoyar con todo a esta importante polo de desarrollo” dijo Gerardo Gaudiano.

En un breve espacio realizado en su “Audiencia con el Presidente”, esta vez en la ranchería Corregidora Ortiz 5ª sección, el alcalde afirmó que todos sus esfuerzos están concentrados en que los recursos municipales bajen a esta zona porque aquí existe un polo de desarrollo muy importante, porque aquí esta la mayor parte de producción de plátano y cacao, además en otras zonas hemos apoyado la pesca, sembrando especies nativas, como lo hicimos en la laguna el Encanto, en El Espino, en Luis Gil Pérez y todo esto lo estamos haciendo para generar otras fuentes de ingresos y no depender nada más de la industria petrolera”, dijo el presidente municipal.

Por otra parte el primer edil afirmo que “escuchando y atendiendo a los vecinos directamente en la comunidad, es la mejor manera de trabajar cercano a la gente, así me comprometí y lo estamos cumpliendo”, externó junto a su esposa Ximena Martel Cantú, quien trasladó las brigadas de asistencia social del programa “Centro en tu Comunidad”.

Minutos antes de iniciar la audiencia, el edil capitalino recibió la petición de Marcos Bonora González, dirigente de la Unión de Pochimóviles “Alfa y Omega” de la ranchería Corregidora 3ª y 5ª sección, quien le solicitó junto a sus compañeros, intercediera por ellos para lograr la regularización de 28 unidades que desde hace 8 años no cuentan con la autorización oficial.

En este sentido, el presidente municipal les explicó que ese asunto no era de su competencia, pero en su calidad de gestor permanente, hizo comunicación con Agustín Silva Vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien le confirmó atenderlos en una comisión de cinco personas, este próximo lunes.

Por su parte, el niño Marco Antonio Rivera Marín, a nombre de sus compañeros de la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, le dio la bienvenida porque este día era una luz de esperanza para muchas personas de la comunidad y su escuela; “le agradecemos de antemano por el gran esfuerzo que realiza día con día para mejorar las condiciones de vida para los habitantes de Centro”, indicó.