No más corrupción: Aún hay retos por cumplir: Peña Nieto

Ciudad de México

Notimex

Para avanzar en el combate a la corrupción agentes políticos y actores sociales deben estar seriamente comprometidos en cambiar las instituciones del Estado mexicano, no hacerlo por oportunismo o revanchismo político, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2016, enfatizó que el tema de la corrupción tiene presencia en todos los órdenes de la sociedad, “todos somos parte de un modelo que hoy estamos desterrando y desando cambiar, para beneficio de una sociedad que es más exigente y que se impone nuevos paradigmas”.

Aseveró que hoy los distintos actores del Estado mexicano están sujetos a la transparencia, a la rendición de cuentas, y es a partir de ahí donde se desatan debates, polémicas, señalamientos, pues “somos parte de esta nueva modalidad, de este nuevo ejercicio”.

Acompañado por integrantes de su gabinete, así como de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, el mandatario federal dijo que la corrupción hoy emerge como uno de los temas que más lastiman a la sociedad.

Pero no se deben “regatear” los avances alcanzados, como el que hoy todo individuo está sujeto a un gran escrutinio, por mandato de ley, expresó el mandatario federal.

En presencia de la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente, sostuvo que es necesario hacer una reflexión de cuánto hemos avanzado, aunque reconoció que aún hay retos y desafíos, pues “vivimos tiempos complejos y difíciles”.

El mundo hoy más que nunca enfrenta un entorno financiero volátil e incierto, ante escenarios políticos que habrán de influir en todo el mundo, “en donde sin duda México no está aislado”, y recibe el impacto de lo que ocurre en el resto del mundo.

En el auditorio del INAI, el jefe del Ejecutivo federal subrayó que deben ser las instituciones y no las personas, las que nos permitan ir construyendo una nación que depare más oportunidades para su sociedad.

El mandatario también habló de las nuevas tecnologías, que hacen posible que todos estén abiertos a un gran escrutinio, a cómo se comporta socialmente, lo que es un ejercicio de transparencia con el que podremos combatir uno de los mayores lastres y rezagos: desigualdad y la pobreza.