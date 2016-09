No más aumentos Autoridades harán lo oportuno por el bienestar del pueblo: Obispo

Gerardo de Jesús Rojas, pide que se tomen estas medidas para no afectar la canasta básica de la población y se proteja la economía de las familias

“Con los recortes y cambios en el Gobierno Federal, la Iglesia católica confía en que no se aplicarán más incrementos en básicos como los alimentos, tarifas eléctricas y de agua, además de que ellos, los políticos son los administradores de nuestros recursos, por lo cual se debe exigir que cumpla y no se atente contra los mexicanos”, refirió el Obispo de Tabasco, monseñor Gerardo de Jesús Rojas.

En su tradicional rueda de prensa, dijo que en torno al mercado José María Pino Suárez, es necesario el diálogo y la concordia, pero que las obras que sirvan a la sociedad, deben salir adelante.

En este sentido, dijo que en torno al recorte que anunció esta semana pasada el Gobierno federal, el prelado pidió que “no se recorte la canasta básica, sobre todo los alimentos de primera necesidad, que nos suban aquellos servicios de primera necesidad como la luz, el agua”.

“Esa es nuestra esperanza, que harán lo oportuno por el bien del pueblo”, dijo al referirse al recorte anunciado al paquete económico 2017 entregado por el Gobierno Federal al congreso de la Unión.

Indicó que los recortes al presupuesto deberán ser por un motivo y para bien, y es que cada quien tiene su responsabilidad. Recalcó que los “funcionarios no son dueños, más bien administradores, por eso deberán dar cuenta de lo que se les otorga”.

“Confiamos en que llevaran el presupuesto al más necesitado, al más pobre y al que más requiere de ayuda”

De los cambios que se hicieron a nivel federal en las dependencias, dijo que para la iglesia el cambio siempre es bueno y debe ser para bien, además de respetarlo.

Cuestionado sobre la marcha a Favor de la Familia llevada a cabo este sábado, aclaró que la Iglesia Católica no la organizó, pero hubo libertad para quienes quisieran acudir los sacerdotes.

Precisó que lo pedido, fue la oración, para que el Padre Celestial bendijera los matrimonios y santificara los hijos, “lo que hicimos fue una tarde y noche de oración en todas las parroquias, se hicieron horas santas pidiéndole a Dios por la familia, por la paz y que se acabe la inseguridad”.

El sacerdote añadió que la oración por la Familia será todo el mes de noviembre, durante la fiesta patronal, pero serán peregrinaciones, no marchas.

“Más que una manifestación es pedir que Dios bendiga la familia y nos ayude a valorar los hijos, el matrimonio a como está establecido en la Iglesia un hombre y una mujer”.

No obstante, indicó que cuando se da una manifestación es una llamada de atención de que “existimos” y “escúchenos”.

Mercado, diálogo

En cuanto al tema de la construcción del nuevo mercado José María Pino Suárez, priorizó el diálogo hasta donde sea posible, que se escuche la solicitudes sensatas y prudentes de los locatarios, y que las autoridades en una solución, que se conveniente.

“No se necesitan mediadores sino apertura”, recalcó.