No más alcohol: Eiza González

Eiza González no sólo sorprende en redes sociales con diminutas prendas que dejan muy poco a la imaginación; sino que también ahora al revelar que las fiestas navideñas y épocas de premios le provocan un vicio, el cual pretende dejar. La también cantante detalló que desea no volver a tomar en algunos meses.

Ciudad de México

Agencias

La protagonista de From Dusk Till Dawn acudió a varias fiestas en las últimas semanas, en las cuales ingirió grandes cantidades de alcohol; sin embargo, parece que sus resacas han provocado que la artista prefiera cuidarse y evitar sentirse mal, por lo que reveló que por una larga temporada quiere no probar ni una gota de dicha sustancia.

“Hola. El espíritu festivo se apoderó de mí anoche. No voy a volver a beber nunca más. Adiós”, escribió en sus redes sociales, donde horas más tarde evidenció que no se pudo resistir y que se tomó una cerveza. “Bueno, al demonio”, escribió como descripción de la fotografía Eiza González.

La instantánea consiguió 313 “Me Gusta” e innumerables comentarios; pese a su falta de persistencia, sus seguidores destacaron lo sensual que sigue luciendo en las imágenes y sobre todo lo guapa que es.