No le afectan berrinches de CR7

El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, declaró que la relación con el delantero Cristiano Ronaldo es buena, después de que el portugués saliera molesto el partido del fin de semana pasado ante Las Palmas.

Madrid, España

Notimex

“Todo normal. El enfado de Cristiano no es sólo él. Cuando salen del campo todos están enfadados. Nosotros pensamos en el partido ante el Borussia”, afirmó el francés.

Previo al encuentro que sostendrá ante el Borussia Dortmund, Zidane reconoció que se enfrentarán a un rival muy duro.

“Es un equipo bueno, que juega bien. No ha cambiado la filosofía del club con el cambio de jugadores. Nosotros también vamos a salir a jugar”, destacó.

Tras registrar dos empates, el galo declaró que el equipo está bien y que puede volver a pasar, aunque a nadie le gusta perder puntos.

El conjunto merengue registra cuatro victorias en sus 29 encuentros fuera de su cancha enfrentando a equipos teutones. En el Signal Iduna Park el Madrid no ha salido victorioso. Los de casa han ganado tres veces y los otros dos enfrentamientos terminaron en empate.