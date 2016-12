No hay tabasqueños de primera ni de segunda

A pesar, de que el acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) es atender el municipio de Centro, “no vamos a dejar solos a los restantes ayuntamientos en esta lucha que se tiene en contra de la delincuencia”. “En mi gobierno no existen tabasqueños de primera ni de segunda”, señaló enfático el gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez y si es necesario solicitar un empréstito, lo haremos, ello para garantizarle la paz y tranquilidad a todos los tabasqueños.

“En mi gobierno no existen tabasqueños de primera ni de segunda”, señaló enfático el gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez, al dejar en claro que para atender el problema de inseguridad “en donde no se regateará un solo peso, si es necesario solicitar un empréstito, lo haremos, ello para garantizarle la paz y tranquilidad a todos los tabasqueños”.

Al acudir al informe de labores del presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano y en compañía de la presidenta del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, dejo en claro que, a pesar, de que el acuerdo con la Secretaria de Gobernación (Segob) es para atender el municipio de Centro, “no vamos a dejar solos a los restantes ayuntamientos en esta lucha que se tiene en contra de la delincuencia”.

Pondero que “desde que Gerardo Gaudiano se hizo cargo del ayuntamiento del centro, en donde la función de seguridad pública no la tiene delegada el municipio en el caso de la capital del Estado, la tiene a cargo el Gobierno del estado con la convivencia del Gobierno Federal, quiero decirles que a partir de la situación crítica y grave que estamos viviendo en materia de seguridad pública desde hace algunos meses, solicite al gobierno de la República de manera verbal y por escrito el que pudiera reforzarse la presencia Federal en el estado”.

Indico que “como es sabido por todos, el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong vino hacer una evaluación sobre la situación de la seguridad pública en el estado, y particularmente en el municipio de Centro por ser uno de los 50 de atención prioritaria en el país, informó que a partir de la próxima semana tendremos aquí un destacamento de la gendarmería”.

Y les adelanto que este jueves viaja el Fiscal del estado y el secretario seguridad pública a la reunión que se celebra en Tuxtla Gutiérrez, con el gobernador Manuel Velasco Coello y el grupo de coordinación de seguridad local de Chiapas para estrechar las acciones en la lucha contra el delito en la zona limítrofe entre ambas entidades federativas.

Y añadió que “el hecho de que la estrategia parta de 50 municipios en Tabasco que incluye el Centro, no quiere decir en modo alguno que los otros 16 municipios no estén involucrados en la estrategia que estamos siguiendo; quiero decirles en ese sentido, que para mí gobierno no hay tabasqueños de primera ni tabasqueños de segunda”.

Donde anuncio que “si es necesario contratar un empréstito, lo vamos hacer; y espero que el congreso del estado lo apoyara unánimemente, pues se trata de atender una prioridad fundamental para los tabasqueños”.

También el mandatario estatal destacó que “me hago cargo del dolor y también de la indignación de quienes han sufrido, han padecido algún delito y son víctimas de lo mismo, y en ese sentido muestro mi solidaridad, pero más que nada el compromiso de que no haya impunidad y de que podamos trabajar por la seguridad pública de Tabasco, en paralelo a lo que hacemos”.

Inician pláticas para transporte urbano

De igual forma, el gobernador anuncio que “hay un tema particularmente importante para centro, donde este jueves empiezan una serie de conversaciones con los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte urbano en la ciudad”.

“Queremos que haya mejor servicio para el Centro en general y para los villahermosinos en particular, y desde luego para todo Tabasco”.

Indicó que “vamos a replantear el modelo de negocios para que las empresas dedicadas al transporte urbano, sean realmente empresas rentables para quienes tienen las concesiones y los permisos, y dejen de ser objeto de subsidios gubernamentales; eso requiere de una administración eficaz y en eso estamos trabajado y vamos a concretarlo”.