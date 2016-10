No hay resultados

PRI y PT cuestionan la falta de resultados para reactivar la economía del estado, y la carencia de empleos

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Derivado a que no logra a través de programas sacar a Tabasco del primer lugar en tasa de desempleo en los últimos meses, tres diputados, dos del PRI y el del Partido del Trabajo solicitaron al gobierno estatal, la remoción del titular de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismos (SDET) David Gustavo Rodríguez Rosario, aunado a que, por su intención de buscar un cargo de elección popular, le está dando preferencia a sus aspiraciones que a su encargo.

En este sentido, los diputados priistas César Rojas y Adrián Hernández, como el coordinador de loa bancada del Partido del Trabajo, Martín Palacios, solicitaron, en entrevistas por separado, que es necesario que se remueva de su cargo al titular de la SDET, derivado a que, no logra atender y atajar el problema del desempleo, en donde Tabasco ocupa el primer lugar a nivel nacional, y ello se le tiene que sumar, que busca ser candidato al gobierno de Tabasco.

Por ello, el representante priista César Rojas externo su preocupación y molestia ante la falta de atención del actual secretario de la SDET, quien no logra atajar el problema que se tiene por el desempleo, pues no aterrizan programas o atraer inversiones para la creación de empleos.

Indicó que es necesaria y hasta urgente su salida, pues no logra, en el tiempo que lleva en el cargo, que Tabasco baja este índice de desempleo, pero más que “le preocupa estar buscando este cargo de elección popular, lo cual, evidentemente lo distrae”.

Mientras, que el representante popular del PRI, Adrián Hernández Balboa fue más contundente. “No logra dar el resultado que se espera en torno a esta dependencia, la cual debe crear, buscar, incentivar a la iniciativa privada para atracción de recursos y, por ende, creación de empleos; no logra atender este conflicto”.

Ante ello, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Martín Palacios se unió a estas voces, destacando que “no podemos seguir encabezando esta estadística que nos coloca que cerca de 80 mil tabasqueños no tienen empleo, pero lo peor, es que no se observa, a través de la SDET que se tengan programas para atraer inversiones, capitales para que aterricen y, por ende, la creación de estos empleos”.