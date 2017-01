No hay orden judicial. Kate del Castillo puede ingresar a México

En tanto, el parque acuático Seaquarium, ubicado en Miami, señaló que no liberará a una orca de nombre Lolita, simplemente para apaciguar a un grupo marginal que incluye a la actriz mexicana

Ciudad de México

Agencias

Natalia Briseño, vocera de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que no existe ninguna orden judicial en contra de Kate del Castillo y que sólo ha sido mencionada en investigaciones de crimen organizado, pero que eso no significa que sea una sospechosa y menos que el caso se fundamente en el sexismo.

Estas declaraciones fueron expresadas como respuesta a lo que la propia actriz aseveró el lunes en entrevista con AP en Miami, al opinar que un gobierno mexicano machista la persigue sólo por el hecho de ser mujer.

La vocera también enfatizó en que la actriz no tiene ningún impedimento legal para ingresar o transitar libremente en México como han especulado algunos medios de comunicación.

Al parecer, las investigaciones hacia la intérprete están relacionadas con sus conversaciones por mensajes de texto con el “Chapo” Guzmán y su potencial vínculo con el negocio de tequila que tiene a cargo.

En tanto, el parque acuático Seaquarium, ubicado en Miami, señaló que no liberará a una orca de nombre Lolita, simplemente para apaciguar a un grupo marginal que incluye a la actriz mexicana.

Cabe recordar que Kate del Castillo y PETA lanzaron esta semana una campaña para solicitar la liberación de esta orca.

En los videos se ve a Kate decir que Lolita sufre en un pequeño tanque y exhorta a las personas a boicotear los parques de atracciones marinas.

En un comunicado, el gerente general de este acuario dijo que sería cruel e imprudente trasladar a una orca saludable y próspera del que ha sido su hogar durante los últimos 46 años.

Y afirmó que no existe evidencia de que la orca, de más de 50 años de edad, sobreviva a una transición tan contrastante como la que se pretende a un corral en mar abierto o a vivir en libertad.