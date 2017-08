No hay dedazo en Morena

La congresista enfatizó su compromiso para respetar el proceso de elección de candidatos con estricto apego a la ley

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La diputada local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Luisa Somellera, dejó en claro que no existe “dedazo, y que se buscará cuando sea tiempo como lo marca la ley, tener a nuestros candidatos por consenso; caso contrario, nos iremos a las encuestas, pero estarán los mejores cuadros para ganar en el 2018”.

En entrevista con los medios de comunicación, la integrante también del Consejo Político Estatal mencionó claramente, que este martes, durante la reunión del Consejo Político, se buscará sacar consensos, pero no candidatos a los diversos puestos de elección popular, ya que evidentemente está prohibido por la ley, “no son los tiempos y este organismo se sujetará a lo que marquen las leyes electorales”.

Se le cuestionó que se maneja el nombre de Mónica Fernández Balboa para ser la representante de Morena para la fórmula del Senado, ya que ella también anda aspirando a este cargo, a lo que dijo que será una decisión del Consejo Político Estatal que si es por consenso, se tiene que apoyar; si no, hay que irse a la encuesta, “ha estado trabajando intensamente por la construcción de este partido político”.

Y en torno a que su esposo se le cataloga como “salinista puro”, dijo que eso no debe ser problema alguno, “ya que es su pareja y sus actividades tienen que ser muy ajenas a la de Mónica Fernández”, por lo cual si quieren especular “no se va a poder”.

Negó también de que ya se tenga candidatos dentro de este organismo.

También dijo que ella sigue aspirando al cargo de ser candidata a la senaduría, pero será en su tiempo en su forma y con esta situación, evidentemente que buscará el consenso dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Sin confrontaciones

Además también negó que vaya a ver confrontaciones entre los militantes, dirigentes cuando en su momento se eligen a los candidatos, ya que están trabajando, en primer lugar, para que Andrés Manuel López Obrador logre ser Presidente de esta nación; y en segundo lugar, fortalecer a Morena aquí en Tabasco.